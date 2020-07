El lunes reabren los gimnasios en la capital

Tras haber presentado los protocolos correspondientes, el Comité Operativo de Emergencia Municipal de San Salvador de Jujuy autorizó la reapertura de los gimnasios desde este lunes. Según explicaron desde el sector, las actividades se retomarán bajo un estricto protocolo similar al que se aplicó la vez pasada que, entre otras cosas, contempla turnos de entrenamiento reducidos con poca cantidad de personas y sin intercambio de elementos; además para asistir se deberá solicitar turnos con anticipación, según la terminación del DNI.

La noticia fue celebrada por los propietarios de gimnasios, ya que al igual que numerosos sectores, la situación económica se torna complicada, haciéndose cada vez más difícil sostener el negocio. Así lo indicó el titular de la Cámara de Gimnasios y Afines de Jujuy, Gustavo Caliva, quien advirtió que desde el lunes los gimnasios están habilitados para trabajar, siempre y cuando hayan presentado los protocolos al municipio y cuenten con los espacios acondicionados para tal fin.

"Hace un mes que cerramos y ya era imperiosa la apertura para nosotros porque la situación económica es muy difícil; durante la primera etapa de cuarentena habían cerrado definitivamente 5 gimnasios y ahora hay otro más de Perico que también debió cerrar y está vendiendo sus elementos. Si bien el subsidio ayudó a que muchos puedan resistir, era urgente para nosotros volver a trabajar así que estamos muy contentos de que este lunes podamos reabrir", dijo Caliva.

Según detalló, el protocolo contempla, entre otras cosas, que las clases sólo pueden ser de 45 minutos de duración, con desinfección de media hora entre turno y turno, los asistentes deben acudir según terminación del DNI, está delimitada la circulación dentro de cada establecimiento, los asistentes deben permanecer con barbijo, al ingreso se controla quienes asistieron y se les toma la temperatura, si se emplean elementos no pueden ser intercambiables, además de que los baños y duchas permanecerán cerrados.

"No hay que estigmatizar"

Por otra parte, el titular de la Cámara de Gimnasios y Afines de Jujuy, llevó tranquilidad a los vecinos e indicó que "mientras se cumplan los protocolos en los gimnasios no tendrían que haber contagios, de hecho, ya tenemos la experiencia de que el caso índice con coronavirus asistió al gimnasio y no hubo contagio porque se aplicaron los protocolos correctamente, entonces al igual que en cualquier otro lugar, no tendría que haber temor".

Finalmente remarcó que "hay muchas familias que dependen de esto, hay muchos que tienen inversiones de años de modo que la sociedad tiene que entender que, como todos los sectores de la economía, este también tiene que subsistir".