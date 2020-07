“Hasta el momento se obtuvieron 17 dosis de plasma”

El titular del COE Omar Gutiérrez, informó que según la información brindada por el Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia y el hospital San Roque es que ya hay pacientes que recibieron plasma convaleciente.

“La donación de plasma es altruista, este es un tratamiento de tipo experimental, no es un tratamiento de rutina por lo que no se sabe coo puede reaccionar cada paciente. Además, hay que aclarar que no todos los pacientes pueden recibir plasma”, dijo Gutierrez.

Por otro lado agregó que, hasta el momento 5 personas donaron plasma de manera efectiva y se obtuvieron 17 dosis de 200 ml.

“Muchas fueron las personas que se comunicaron para expresar su deseo de donar plasma, pero no todas pueden hacerlo. Solo pueden hacer donación, aquellas personas que tienen anticuerpos suficientes. Hay personas que se encuentran en evaluación de que si pueden o no ser donantes”, agregó Gutiérrez.

Finalmente, menciono que hasta la fecha son 14 los pacientes que recibieron de estas donaciones de plasma y que se hace un llamado a la solidaridad a todas aquellas personas que ya se recuperaron.