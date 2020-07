Telecom confirmó un "intento de ciberataque" a sus servidores

La empresa Telecom dio a conocer que algunos de sus servidores fueron atacados por cibercriminales.

El sistema no se verá afectado y los usuarios podrán seguir usándolo sin problema. Por el momento, lo único que se vio afectado fue el centro de llamadas (Call center) que tuvo que suspender momentáneamente su servicio.

El comunicado de la empresa:

"Telecom informa que logró contener un intento de ciberataque, de dispersión global, en sus plataformas. No se vieron afectados servicios críticos de la empresa

Cabe destacar además que ningún cliente de la empresa se vio afectado por esta situación, como así tampoco las bases de datos de la compañía.

Las gestiones de atención al cliente, suspendidas preventivamente serán restablecidas en forma paulatina."

Argentina's major telephone company, Telecom, just got hacked. Hackers requesting a ransom of $7.5 million in Monero. $XMR pic.twitter.com/AGNvAXh1cg