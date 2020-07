"Necesitamos una ley nacional de emergencia hotelera y gastronómica"

-¿Cómo es la situación de la actividad hotelera en la provincia?

-La situación tanto hotelera como gastronómica, porque represento a los dos sectores, es bastante crítica, muy crítica. Realmente a nivel país estoy hablando que es prácticamente lo mismo que en la provincia. Se estima por una encuesta grande que hizo Fehgra, que entre el 65 y el 75% de la actividad hotelera o gastronómica, si persiste esta cuarentena, quiebra en este mes o en el siguiente, lo que implica dejar mano de obra cesante. Nuestro sector hotelero-gastronómico representa el tercer motor de la economía a nivel nacional, es decir el tercer generador de puestos de trabajo. En gastronomía y hotelería tenemos aproximadamente 650 mil empleados en blanco.

-¿Cuántos establecimientos hoteleros y gastronómicos cerraron?

-De negocios que ya fueron cerrando tenemos aproximadamente entre un 10 a 15% hasta ahora, porque pasaron recién los dos primeros meses. Hoy habrá una movida grande, será un estilo banderazo, en el que los hoteles van a salir con sábanas y los establecimientos gastronómicos con manteles. Lo que necesitamos urgente ahora es una ley de emergencia nacional turística-hotelera-gastronómica. Le pedimos a nuestros legisladores nacionales de Jujuy que nos ayuden para esto, porque ya hace más de dos meses desde que empezó la pandemia, que estamos bregando por esta ley. Hay un proyecto de Fehgra junto con la CAT (Cámara Argentina de Turismo) pero está cajoneado y dicen que va a salir uno, pero no se sabe cuál proyecto. Si no tenemos esta ley van a quebrar muchas empresas.

-¿Qué respuestas hubo desde el gobierno nacional?

-Están viniendo las ATP que son esas ayudas para sueldos, pero solo llegaron para el 70% de los que las solicitaron. Y recordemos que eso únicamente cubre el 50% de los empleados, el otro 50% lo tenemos que cubrir los empresarios, los empleadores, pero al no tener ingreso, al tener cero ingreso, uno puede aguantar un mes, mes y medio, dos meses, pero el resto es imposible con los negocios cerrados, es imposible. Entonces si a nivel provincial la Cámara de Hoteles y Gastronómicos de Jujuy logró hacer una ley provincial de emergencia turística, que algo nos ayuda, pero muy poco porque a nivel provincial no se dispone de los medios, de dinero, subsidios o créditos fuertes para poder paliar esta situación. Lo necesario es a nivel nacional esta ley que estamos pidiendo, porque a nivel nacional es donde se puede generar el dinero, donde tienen la maquinita. Entonces de esa forma, tener otro subsidio y una ATP completa porque realmente no hay formas de pagar los sueldos, y se van a perder muchos puestos de trabajo con el quiebre de estas empresas. No hay otra solución. El rubro fue el primero en afectarse y será el último en reactivarse. Primero será el turismo local, después el nacional y por último el internacional. O sea que los hoteles van a estar parados prácticamente un año más, y eso depende de cuando salga la vacuna.

La única ayuda es para el sueldo de los trabajadores y nada más, y a nivel provincial hay algunas exenciones de impuestos, de ingresos brutos. Hay otras consideraciones para poder pelear en la Susepu, alguna tarifa social para algunos servicios como energía eléctrica, pero también está trabado eso. Lo que pedimos también a nivel provincial es que en la parte gastronómica se active el tema de los préstamos a tasa cero. Entonces, no estamos pidiendo ni siquiera subsidios a nivel provincial sino que es un préstamo a devolver a tasas cero como le están dando a otras actividades a nivel provincial.

-¿Cómo pagarán los salarios y el aguinaldo este mes?

-Según los estudios a nivel nacional el mes pasado con esta ayuda (ATP) solo pudo pagar los sueldos el 50%, el resto no pudo completar. Este mes no se qué va a pasar, sumado a que ahora viene el aguinaldo, que es imposible también pagarlo. No sé cómo se hará, se lo financiará en cuotas, eso será hablarlo con los propios empleados.

-¿Cuántos trabajadores están sin poder trabajar?

-Hasta ahora el sector gastronómico y hotelero, salvo los que cerraron, todos tratamos de mantener la fuente de trabajo. Ese es el tema. Pero esto tiene un límite, es imposible seguir así. Acuérdese, en Jujuy solamente el sector tiene más de 3 mil familias registradas en blanco. En el sector de Quebrada y Puna van cerrando varios establecimientos chicos de hosterías, hotelería y acá en la capital hablando con toda la gente, está grave la situación también. O sea, están en el día a día a ver qué pasa, para ver que determinación toman con las empresas.

-¿Y qué les dice el Gobierno provincial?

-Con el gobierno de Jujuy realmente tuvimos varias reuniones con el gobernador, con el ministro de Hacienda y con el ministro de Turismo. Realmente hay muy buena predisposición, pero el gobierno provincial hace lo que puede. Lamentablemente pasó esto de la pandemia, y de volver a la fase uno acá en Jujuy por la irresponsabilidad de algunas personas, y realmente nos perjudicó lo poco que estábamos estabilizándonos por lo menos los gastronómicos, y ahora es un desastre de vuelta. Y a nivel nacional ya tuvimos varias reuniones con el presidente, con el ministro (Matías) Lammens, con el ministro de Economía, y se presentó todo. Tenemos presentado proyectos de emergencia, y tenemos presentado que ayuda nos tienen que dar, pero hasta ahora realmente no toman dimensión de lo grave de la situación y de lo que puede pasar a nivel nacional. O sea, más que nada por la mano de obra que se está en peligro, que como dije, son 650 mil puestos de trabajo a nivel nacional.

Quiero finalmente recordar esta movida que se está haciendo espontánea toda la gente del sector hotelero-gastronómico a nivel nacional, y simplemente decir que la Cámara de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines está trabajando ardua y permanentemente para tratar de solucionar y comunicar todas las novedades a nuestros asociados, y que a nivel tanto nacional como provincial estamos en constantes reuniones con el gobierno para ver alguna solución posible.