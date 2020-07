El científico norteamericano, jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Brigham and Women's de Boston, destacó al remdesivir y la dexametasona como drogas con mayor potencial en tratamientos. Desde su consultorio en Boston, el médico especialista en Biofísica Molecular y Bioquímica, dialogó con la agencia Télam sobre los actuales tratamientos, vacunas y orígenes del virus.

La vacuna contra el coronavirus no estará "antes de principios de 2021"

Kuritzkes es uno de los expositores centrales de VI Simposio Latinoamericano "Latina Forum en VIH 2020" organizado por la Fundación Huésped, un evento de actualización médica que se realiza cada año (en esta ocasión virtual) y es uno de los pre encuentros oficiales de la Conferencia Internacional sobre el Sida (Aids 2020).

Además de la exposición de Kuritzkes sobre los avances científicos en relación a coronavirus, en las jornadas -que comenzaron el martes y se extienden hasta el 3 de julio- los especialistas debatirán sobre VIH y nuevas estrategias de prevención, la situación de las personas que viven con VIH frente a la Covid-19, entre otros temas.

Télam (T): A seis meses de descubierto el virus ¿cuáles son los avances en tratamientos y vacunas?

Daniel Kuritzkes (D.K): Se han hecho muchísimos avances. Hay dos tratamientos que hemos comprobado que funcionan para la Covid-19 y varias vacunas que ya se encuentran en etapa de ensayos clínicos con personas.

Los tratamientos son el remdesivir, que demostró que acorta en un tercio el tiempo de internación de los pacientes; y la dexametasona, un viejo corticoide que demostró mejorar la sobrevida en personas gravemente enfermas.

Hay otros tratamientos que están en estudio, pero todavía no tenemos los resultados de esos ensayos clínicos. Y hay varios estudios que coinciden en que la hidroxicloroquina no ha demostrado beneficios para pacientes.

T: Hay mucha expectativa con el uso de plasma de personas recuperas como tratamiento...

D.K: En el mundo hay mucho interés en el uso de plasma de convalecientes y hay algunos resultados preliminares que sugieren que podría tener efectos beneficiosos.

El problema de este plasma es que hay una enorme variedad en la titulación (niveles) de anticuerpos; por supuesto que se podría hacer análisis y seleccionar plasmas que tienen titulación alta, pero se necesitaría, en ese caso, un donante por cada paciente, y esto es muy poco eficiente.

T: En Argentina se ha desarrollado un suero hiperinmune a partir de caballos, ¿qué otros tratamientos de este tipo existen?

D.K: Hay otros dos abordajes que parecen muy prometedores: uno sería el de inyectar a caballos u otros animales para que produzcan anticuerpos, y utilizar este suero como tratamiento mejorado en laboratorios.

El otro es analizar la sangre de pacientes convalecientes, ver cuáles son las células que tienen más poder neutralizante del virus (que le impiden ingresar a las células sanas e infectar), aislarlas y producir esas células en laboratorios, lo que permitiría tener una fábrica ilimitada de anticuerpos con alta titulación.

T: Hay diferentes especulaciones sobre cuándo estará lista la vacuna, ¿cuál es su opinión?

D.K: La fecha más temprana en la que puede estar lista una vacuna es principio de 2021.

T: Algunas compañías comenzaron a producir antes de terminar las pruebas ¿es inédita esta acción?

D.K: Sí, es algo sumamente novedoso. Algunas empresas con gran respaldo financiero de los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, y en algunos casos de Francia, empezaron a fabricar vacunas esperando que el resultado de sus estudios clínicos sea positivos.

Si las pruebas salen mal, no sé qué harán con esas dosis; si salen bien van a poder empezar a vacunar inmediatamente finalizado el estudio en lugar de empezar a producir recién en ese momento.

T: Hace dos días fue noticia que identificaron un virus en porcinos con potencial para infectar a personas, ¿Qué posibilidades hay que se desate otra pandemia por una enfermedad zoonótica?

D.K: En los últimos 40 años todas las epidemias producidas por nuevos virus fueron enfermedades zoonóticas como la gripe porcina o los Sars anteriores.

Creo que el cambio climático, la industrialización, la deforestación, la producción intensiva de alimentos hacen que sea muy probable que aparezcan otras enfermedades que ataquen a los seres humanos.

T: La ciencia y los gobiernos están respondiendo con el desarrollo de tratamientos y vacunas, pero...¿se está trabajando sobre las causas que llevan a estas pandemias?

D.K: Se necesita un gran cambio, claramente no estamos haciendo lo suficiente. Tendremos que prestar mucha atención a todos los procesos de reproducción y cría animal para consumo humano para minimizar los riesgos de que surjan nuevas infecciones en los animales, y que pasen a las personas.

T: ¿Qué enseñanzas nos deja esta pandemia?

D.K: Muchas. En primer lugar la importancia de compartir la información entre países de manera que cuando empieza una epidemia en un país, todo el resto sea informado y pueda tomar medidas para prepararse.

Segundo, es muy importante tener un sólido y robusto sistema de salud pública en todas las áreas, tanto en los equipos de protección personal como en equipos médicos como los respiradores.

Y, por último, algo que ya sabían en los países de origen asiáticos pero no occidente: la gran utilidad de los barbijos para controlar la diseminación de los virus respiratorios.

Educación aprobará protocolos para regreso escalonado a clases

El Consejo Federal de Educación (CFE), con la participación de los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, se reunirá hoy en asamblea virtual para la aprobación de los protocolos mínimos y obligatorios para la vuelta progresiva a las aulas cuando la situación epidemiológica lo permita. El documento fue presentado días atrás por el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, en conjunto con el Consejo asesor para el regreso presencial a las aulas y ya "cuenta con un amplio consenso entre todas las provincias que han participado en el proceso de elaboración", se informó

Según se indicó, se trata de "un acuerdo federal que retoma las recomendaciones del Comité de expertos en diálogo con todos los actores del sistema educativo".

"Los protocolos conforman un trabajo con lineamientos que se adaptarán a las realidades locales y están nutridos de la experiencia por la que han atravesado otros países en el ámbito educativo, como así también diversos sectores de la economía y la producción", explicó la cartera en un comunicado. El documento prevé dos instancias: una previa a la apertura de los establecimientos para garantizar las condiciones sanitarias necesarias, y otra que contempla el accionar cuando los establecimientos estén en funcionamiento, "siendo la situación epidemiológica de cada región el condicionante", según se aclaró.

"Serias dificultades"

El titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, aseguró ayer que habrá "serias dificultades" para que las clases presenciales puedan retomarse en agosto próximo en los distritos en los que no haya coronavirus, y alertó que al final de la cuarentena "se producirá una gran deserción escolar".

Romero, quien también es secretario de Políticas Educativas de la CGT, sostuvo que "las dificultades del sistema educativo en el contexto de la pandemia de coronavirus no son nuevas, y ya quedó demostrado la histórica ausencia del Estado como principal actor y responsable de la educación". "El interior del país es muy distinto a la Capital Federal. Si se pretende que las clases comiencen en las escuelas que no tengan dificultades, no empezarán nunca, porque están saturadas de dificultades", aseguró.

Cuarto diputado con coronavirus

El diputado nacional de la UCR Miguel Bazze dio ayer positivo en Covid-19 y ya son cuatro los legisladores nacionales que se contagiaron de coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país.

Fuentes de la Cámara baja confirmaron a NA el resultado positivo del test que se realizó Bazze pero aclararon que el diputado por la provincia de Buenos Aires tiene por el momento una carga viral leve y está asintomático.

El legislador se realizó el hisopado al igual que otros de sus pares por haber estado el jueves pasado en el recinto de la Cámara baja cerca del riojano Julio Sahad (PRO), quien el lunes pasado recibió su diagnóstico y anunció que era portador de la enfermedad. Los otros diputados que contrajeron Covid-19 son Walter Correa, quien este miércoles informó que su último hisopado dio negativo y que por ende está recuperado, y Federico Fagioli, ambos del Frente de Todos.

En total, 19 diputados se sometieron al hisopado por recomendaciones médicas luego de que se conociera que Sahad había concurrido presencialmente a la sesión del jueves siendo portador de la enfermedad.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, ya comunicó que el resultado de su test dio negativo.

"De todos modos, continuaré en aislamiento hasta tener el resultado del segundo hisopado que me estaré realizando en los próximos días. Gracias a todos por sus saludos, los mantendré al tanto de las novedades", completó en Twitter.