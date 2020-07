"Se espera por lo menos una megainflación con tres dígitos anuales"

-Se están generando muchos cambios a nivel sanitario, social y económico ¿Cómo analiza que será la economía post pandemia del país?

-Nos vamos a encontrar con una inflación muy grande, una disparada inflacionaria también muy grande, un aumento de la pobreza fenomenal, desocupación, serios problemas sociales y disparada del tipo de cambio. Este va a ser el contexto socioeconómico, y en lo que respecta a la política lo desconozco.

-¿Cree que existe un riesgo de hiperinflación teniendo en cuenta la emisión monetaria que se está llevando a cabo?

-Como en este momento están emitiendo marcha forzada, lo más probable es que, cuando se levante la cuarentena, tengamos un salto inflacionario y cambiario muy grande e importante. Y en este marco va a saltar la pobreza por arriba del 50 por ciento, va a aumentar la indigencia, la desocupación va a ser más alta, el salario real va a caer y por lo tanto el consumo no va a reactivar la economía interna.

-¿Estas circunstancias podrían provocar una hiperinflación?

-Por lo menos una megainflación, pero no descarto una hiperinflación. Lo que sí veo es una megainflación, con una inflación de tres dígitos anuales.

-¿Qué medidas económicas cree que el Gobierno podría tomar y que no está considerando?

-El Gobierno ya no tiene credibilidad como para tomar medidas económicas. Las medidas económicas aisladas no sirven, sólo sirven si son consistentes y si tienen respaldo político. Es que para que un Gobierno pueda atraer inversiones tiene que generar confianza y a mi juicio el Gobierno ya ha perdido todo tipo de credibilidad por parte de los agentes económicos. Nadie va a ahorrar en pesos, nadie va a invertir nada en la Argentina con esta legislación laboral, con esta carga tributaria y con esta inseguridad jurídica que se reafirma con el caso Vicentín.

Argentina tiene que girar 180º en su política económica.

-¿Entonces cuáles considera que serían las medidas acertadas en este momento para sortear la situación por la que estamos atravesando?

-Insisto, no es un problema de medidas. Es un problema de credibilidad en un gobierno. Ningún economista va a poder resolver el problema si el Gobierno no tiene credibilidad.

-¿Argentina va a entrar en default o terminará acordando?

-Argentina ya está en default. Lo único que hay que esperar ahora es si logran algún acuerdo y salir del default, pero el default ya está porque no está pagando. Pero creo que este es el último problema de todos.

¿Por qué Argentina tiene deuda pública que no puede pagar? Porque gastó más de lo que le ingresaba y para eso se endeudó. Y quieren resolver el problema de la tarjeta de crédito que ya no pueden usar más porque están el tope y estuvieron pagando el mínimo sin atender el problema que en la casa gastan más de lo que ingresa. No tiene sentido. Pero no van a lograr un arreglo lógico.

-¿Cuánto cree que caerá la economía argentina en el año 2020?

-El Fondo Monetario Internacional está dando 9,9 %, pero yo creo que se queda corto. En el 2002, año en el que hubo una crisis muy profunda la economía, el 11% y esto es mucho peor que el 2002 . La caída de la actividad es mucho más profunda porque 18 años atrás no se prohibió que la gente trabajara, no se suspendieron los vuelos entre otras tantas cosas, mientras que hoy no se puede hacer nada.

La caída de la economía va a superar la caída del producto bruto del 2002, teniendo como piso el 11% y probablemente llegue al 15%.

-¿Considera que es suficiente la asistencia que ofrece el Estado para ayudar a los sectores más perjudicados por la pandemia?

-Lo que está haciendo el Estado es emitir moneda. y no tiene plata para financiar su propio gasto, mal puede ayudar a otro. La principal fuente de financiamiento del Tesoro en este momento es la emisión monetaria, entonces se mira cuánto recaudaron y cuánto recibió del Banco Central por emisión monetaria y ese recurso de emisión monetaria superior a la recaudación impositiva, en abril y en mayo. En junio va a terminar siendo algo parecido.

Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Gobierno? puede emitir moneda y decir que está ayudando pero alguien paga esa emisión monetaria y algún efecto va a tener. Y ¿quién lo va a pagar? lo va a pagar la gente que vive de ingresos fijos, o sea que en última instancia ayuda a unos pero licuándole el salario a otros, a los jubilados y a los que trabajan en relación de dependencia, etc.

-¿Estamos ya atravesando el peor momento de la crisis económica por la pandemia?

-Lo peor está por venir, va a haber un proceso recesivo y va a ser cuando la gente pueda salir y pueda sacarse los pesos de encima, hoy prácticamente los bancos tienen un corralito, la gente no puede ir al banco a retirar la plata de la ventanilla sin previo turno y cuando esa plata se permita mover va a tener un salto inflacionario fenomenal y eso juega contra la deuda del Banco Central que hoy es superior a todos los pesos que están circulando.

Ahí tiene acumulando lo que se llama un gasto cuasi fiscal que el Banco Central no lo va a poder pagar y esto podría terminar o en un plan Bonex o en una megainflación o hiperinflación.

Y la crisis económica no está generada por la pandemia sino por lo que hizo el Gobierno que prohibió trabajar. Porque se podría haber trabajado aún con el Covid sin ningún problema, y sobre esto se pueden ver muchos ejemplos en el mundo en donde se siguió trabajando, cuidando a la gente y suspendiendo ciertas actividades como los actos públicos.

-¿Considera que economistas y epidemiólogos están trabajando de forma pareja y coordinada en el asesoramiento al presidente Alberto Fernández para la toma decisiones?

-Lo único que prevalece acá es la opinión de un grupo de infectólogos, porque no todos los médicos opinan de la misma manera. Este grupo se basa en estadísticas que no son válidas porque cualquiera que sabe de estadísticas, para armar una serie de datos que demuestre una curva tiene que tomar una muestra que tiene que ser más o menos constante en cantidad y en los lugares en los que se encueste. Lo que hizo este gobierno es cambiar el tamaño de la muestra, es decir a la cantidad de personas testeadas porque cada vez empezaron a hacerlo en más gente, después cambiaron los lugares donde hacían los test e iban a los que estaban posiblemente infectados y claro, la curva les sube.

Ahora, cualquiera que sepa un mínimo de estadística y de econometría sabe que una curva de esa forma no se puede construir. Lo que se tiene que mirar es la cantidad de muertos que eso tal vez le pueda dar algún nivel de indicación o de tendencia. Esa curva está achatada no se mueve, está plana y la otra sube porque cambiaron la muestra todo el tiempo y claro que si se va a testear sólo a las personas que están infectadas la curva va a subir, es obvio.

Y para saber realmente lo que está pasando se tiene que testear a los 44 millones de argentino todo el tiempo, y como eso es imposible lo que tienen que hacer es una buena muestra del total de la Argentina y acá la están haciendo como les parece.