El “Soria” quedó aislado

El hospital “Pablo Soria” estará bajo un protocolo de aislamiento que implica la suspensión de turnos y cirugías programadas, pacientes internados sin visitas y atención solo de emergencias graves en guardia por siete días.

Todo el personal será testeado y hay once contactos estrechos en observación y aislados. Tras la confirmación de cuatro casos de Covid-19, dos de los cuales son pacientes de la unidad coronaria y dos son personal de enfermería, el hospital “Pablo Soria” fue puesto bajo un estricto protocolo sanitario que implica el aislamiento de las personas que tuvieron contacto estrecho con los infectados y la reducción a funcionamiento mínimo del nosocomio durante siete días, así lo confirmó el ministro de salud Gustavo Bouhid ayer en una conferencia de prensa online.

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, junto al director del hospital “Pablo Soria”, Cesar Mulqui, explicó que el martes a las 20 se confirmó que dos pacientes internados en la sala de unidad coronaria eran positivos de Covid-19, los mismos ingresaron la semana por síntomas de una caridopatia sin síntomas respiratorios que hicieran suponer que tenían el virus. El testeo se hizo cuando presentaron insuficiencia respiratoria en el marco del programa Centinela.

También se informó que dos personas del equipo de enfermería dieron positivo al test. “Ambas personas (enfermeros) son asintomáticas y usaron todo el tiempo los elementos de protección. Su contagio no puede haber sido a partir de los pacientes internados porque no dan las cifras de días para establecer el nexo epidemiológico”, dijo Mulqui. A su turno, el titular del COE, Omar Gutiérez, agregó que “la detección de los casos se hizo a través del plan Centinela, los encontramos buscando coronavirus en donde no debía haber”.

Gutiérrez dijo que ante el desconocimiento del comportamiento del virus se buscará la detección en cuadros atípicos como enfermedades cardiológicas o digestivas e instó al personal de salud a usar los equipos de protección personal durante la tarea y en los espacios comunes de descanso. “En Jujuy hay un porcentaje alto de personas que no tienen síntomas, es por eso que es necesario estar en alerta todo el tiempo”, sostuvo. Respecto a la provisión de los equipos de protección personal para los trabajadores de salud que generó muchas críticas en redes sociales, Gutiérrez y Bouhid indicaron que entregaron el material a todos los hospitales e instaron al personal a exigir lo necesario.

La médica Fabiana Baca a pedido del ministro aclaró que no hay vínculo entre el caso de una paciente que ingresó como caso sospechoso al hospital “San Roque” y luego fue derivada al “Pablo Soria” con los nuevos casos. Dijo que los nuevos cuatro casos difieren del caso de la mujer por una secuencia de tiempo. En tanto informaron que once personas que tuvieron contacto estrecho con los cuatro infectados de coronavirus están aisladas en departamentos frente al hospital y en Alto Comedero, bajo observación epidemiológica.