Personal del hospital se autoaisló en una colonia

Cuando el viernes pasado se activó el protocolo en la localidad de Maimará, no sólo se empezó a tomar conciencia de que la pandemia también era posible en los pueblos quebradeños, sino que se evidenciaron otros problemas que atañen al cuidado de la población.

Moisés Ramos, enfermero que trabaja en el servicio de guardia de ese nosocomio, dijo que "como es un hospital pequeño, colaboramos en los diferentes servicios. El viernes en horas de la tarde asistimos a un paciente con una alta probabilidad, de acuerdo a la sintomatología, de Covid-19. Muchos de los compañeros no contaban con los elementos de seguridad. Hace tiempo que lo venimos reclamando, a lo que se nos dijo que no era necesario para este hospital", comentó.

Agregó que "nosotros no concordamos porque en cualquier lado puede ingresar un paciente con estas características, y somos personal en riesgo. Y después que atendemos al paciente nos encontramos con un dilema porque no estaba claro qué tenía que hacer el personal después de ese contacto. Desde la jefatura de personal y de enfermería se nos dejó a criterio de cada uno si regresamos o no a nuestros hogares, y ante ese riesgo tomamos la determinación de no hacerlo", remarcó Ramos.

También dijo que "esa decisión la tomamos porque consideramos que de esa forma cuidamos a nuestras familias y es una responsabilidad para con nuestra sociedad. No queríamos ser transmisores en caso de que nos hayamos contagiado, hay personal de Maimará pero también de Volcán y de Tilcara. En un primer momento nos quedamos en el hospital, y allí se nos dijo que el hospital no era un lugar para que nos quedemos".

Una médica les consiguió un lugar en una colonia evangélica frente al nosocomio, "donde nos trasladamos", siguió relatando. "Somos siete entre médicos, enfermeros, agentes sanitarios, personal de radiología y de limpieza, que somos los que estuvimos cercanos al paciente. Nosotros esperamos el resultado del segundo test que se le realizó al paciente, ya que el primero dio negativo pero los síntomas determinaron que se le realice otro. Entonces sabremos qué debemos hacer".

Agregó que "no hemos recibido llamadas de los directivos del hospital, si bien debemos agradecer que se nos aprovisiona de comida. Hoy también se acercaron del municipio con provisiones, pero pasamos momentos duros sobre todo porque no tenemos directivas claras de cómo debemos actuar. Creemos que tomamos la mejor decisión. Tenemos información de otros hospitales que sufrieron el mismo problema".