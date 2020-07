Proyecto para sesionar virtualmente en Perico

Por la pandemia y la situación sanitaria que se vive en todo territorio provincial, muchas actividades se vieron afectadas o suspendidas. Es el caso de la labor legislativa en Perico, donde el Concejo Deliberante se encuentra cerrado por la emergencia que se vive. Por esa razón el concejal Federico Manente (UCR) presentó el proyecto "Sesiones de manera virtual", para que los ocho ediles de la ciudad comercial puedan llevar a cabo las sesiones previstas y postergadas, de manera online, usando las herramientas digitales de la actualidad, con las que puedan comunicarse y ejercer esa tarea de legislación.

Tomando como ejemplo al Senado y a la Cámara de Diputados nacionales, Manente pretende que todos los ediles de Perico como Gloria Espinoza (VIA), Anahí Juárez (VIA), Edgardo Sosa (PJ), Walter Cardozo (Edijus), Claudia Gallardo (PJ), Diego Salinas (PJ) y Carlos Caliva (PJ), puedan realizar sus tareas desde la casa. Ante la reducción significativa de la actividad vinculada al Estado, debido a que prácticamente todas las fuerzas del mismo están puestas en la lucha contra la pandemia del coronavirus, no se descarta que una acción tan importante sea tenida en cuenta por el resto de los ediles, teniendo en cuenta que existen temas de interés púbico que están pendientes y necesitan ser tratados por el Concejo Deliberante.

Desde la presidencia del cuerpo de concejales periqueños, Gloria Espinoza respaldó el proyecto presentado por Federico Manente, avalando la voluntad de trabajo del joven edil, pero pidió un tiempo de organización, ya que se deben fijar algunas cuestiones relacionadas a la realidad de cada concejal, primero que todos aprueben y sobre todo que todos tengan la misma capacidad de velocidad en internet, para concretar la reunión virtual.

Manente dijo que "presenté oficialmente un proyecto de ordenanza, donde planteo la necesidad de sesionar, en principio se paró la actividad por el coronavirus, luego podíamos hacerlo, pero en el medio hubo un conflicto que resolverá la Justicia, pero más allá de ello, no deberíamos de haber parado nuestra actividad, porque hay muchos temas pendientes. Los ciudadanos de Perico necesitan un concejo activo. Cada concejal, más los secretarios administrativos, puede participar de una sesión desde casa, hay que hacer urgente esto".