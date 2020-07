"Nunca dejé de estar al tanto de las cuestiones de la Policía de la provincia"

¿Cómo encuentra a la institución a su regreso después de seis meses?

Estamos regresando en esta situación tan difícil con el tema de la pandemia que está azotando al mundo, trabajando en la órbita del ministerio, nunca dejé de estar al tanto de las cuestiones de la Policía y sobre todo como se llevan adelante las políticas de seguridad.

Hoy la Policía trabaja en dos frentes uno la pandemia y la delincuencia, ¿cómo se va a trabajar?

Son varios los frentes en los que vamos a tener que trabajar, ya que hace unas semanas atrás nos golpeó duramente con el contagio, afectación de un número importante de efectivos policiales, que gracias a Dios fue cambiando con el correr de los días por el rápido accionar que se hizo en materia de prevención, el nuevo equipamiento que se entregó, eso hizo que baje la cantidad de policías por un lado contagiados y los que estaban en estudios epidemiológicos, eso responde a la importancia que se le dio a la prevención, al control y a la orden de que el personal policial utilice los equipos que se les entregó, hay una mayor concientización en cada uno de nosotros en respetar las medidas, el distanciamiento social, el barbijo y las máscaras faciales que se han entregado, además del uso de los termómetros digitales que estamos utilizando en cada una de las dependencias policiales, sobre todo donde tenemos personas arrestadas.

Por el otro lado está la delincuencia que en un momento vimos en los primeros días de la cuarentena una baja en el índice de los delitos, presumiblemente se deba al aislamiento o a los controles, no se podía salir, en la medida que se iban liberando las actividades comenzamos a notar que nuevamente se comenzaba a incrementar los delitos en diferentes lugares de la provincia.

Posteriormente tuvimos una nueva baja, pero ahora hemos notado que nuevamente se están incrementando en alguno de ellos como el hurto y el robo callejero, que nos obliga a trabajar en un doble sentido, primero todo lo que es el control de la pandemia y el control de las normas que ha dictado el COE, el control de la permanencia de la gente en las casas y el control de quienes están autorizados a salir sobre todo el trabajo de Seguridad Vial y a eso sumarle los recorridos preventivos para de esa manera poder controlar los hechos delictivos que se van sucediendo, ya que las causas que llevan a cometer un delito son muchas y variadas, entre ellas el aspecto económico, el social así que el trabajo y el frente es muy amplio.

¿Cuáles son las indicaciones del gobernador en torno a estos frentes?

El diálogo con el gobernador ha sido muy interesante y fructífero, especialmente a reforzar ciertas actividades de la Policía en lo anímico, equipamiento, pero el diálogo es con las autoridades del Ministerio de Seguridad encabezados por el doctor Meyer que permanentemente nos da directivas de las políticas públicas a seguir y el trabajo es de todos los secretarios que dependen del ministerio, pero siempre teniendo como eje estos dos frentes que son pandemia y delincuencia y en ambos casos las estrategias de prevención que se vienen utilizando y que vamos a seguir en ese camino.

Tuvo un predebut muy movido con el tema del motín en el penal

Nº 1 de Gorriti, ¿qué pasó y qué experiencia les dejó a los integrantes el Ministerio de Seguridad?

Tomamos conocimiento de esta situación ya algún os internos habían ganado el techo de alguno de los pabellones que se mostraban muy agresivos, en tanto el resto de la población estaba en los pabellones si bien expectante, pero en paz.

A la Policía le toco cubrir el perímetro externo, calles aledañas al penal para evitar la fuga o evasión de los internos. Posteriormente llegó hasta el lugar el juez Emilio Cattan quien continuó con las negociaciones que estaban relacionadas con cuestiones disciplinarias, de darle celeridad a los procesos de cada uno de los detenidos y de esa manera se procedió a la firma de un acta y finalizó con la charla mantenida con los familiares y la deposición de los internos en continuar con este hecho, siendo trasladados a los pabellones que corresponden.

¿Los internos firmaron el acuerdo por la sola razón que desconocían sobre la muerte de dos de ellos?

En relación al deceso de los internos es un tema que está en manos de la Fiscalía, de hecho en el lugar se hizo presente el fiscal Urquiola con los peritos de criminología, pero desconozco si los reclusos conocían o no sobre esta situación, remarco lo que hizo el doctor Cattan que es de público conocimiento y todo quedó en manos de la fiscalía y del Servicio Penitenciario.

¿Dónde se producen las muertes de los internos?

Desconozco ese tema y es algo de lo que no quiero hablar porque fue dentro del Servicio Penitenciario y está a cargo de la Fiscalía y es parte de la investigación que se está realizando y que seguramente en su momento se podrá dar a conocer.

Hay malos policías que le están haciendo daño a la imagen de la institución, ¿cómo se va a trabajar en relación a ese tema?

En la primera gestión se suscitaron algunos hechos que pusieron en tela de juicio a toda la institución, nosotros intervenimos de inmediato y se apartaron a cinco efectivos de seguridad, intervenimos en los lugares donde las cosas no estaban claras donde hubo situaciones de corrupción, como en el Cuerpo de Caballería, incidentes en la Dirección de Narcotráfico, en la Regional de Ledesma, y pusimos fin a la situación y pusimos todo en mano de la Justicia, se iniciaron investigaciones administrativas, realizamos las denuncias respectivas en la fiscalía de turno.

Posteriormente fui yo quien realizó la denuncia por irregularidades en el departamento Logística que están bajo investigación y en esta oportunidad no va a ser distinto porque entiendo que los policías que trabajan en la calle, los que están permanentemente al servicio de la comunidad, son efectivos que tienen esa vocación de servicio, policías que están cumpliendo con sus funciones y es una institución de 8.000 hombres, somos seres humanos, no pretendemos que todos puedan ser iguales, pero si los que prestan servicio dentro de la fuerza y que cometan delitos y sean denunciados y sea meritorio de sanción así lo vamos hacer, porque tenemos un caso muy doloroso para nosotros como son los efectivos que utilizaron un vehículo oficial para cometer delito, por ello es que acabo de pedir sus legajos voy en caso de no haberse hecho este trámite, pediré personalmente la cesantía inmediata de este personal, en la medida que se hayan agotado las investigaciones.

Sobre las denuncias que existen en contra del personal de Seguridad Vial que además se consideran una división de elite y que no dependerían de la Jefatura de Policía, ¿qué consideración tiene al respeto?

La mirada que tiene el ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer y que la hemos conversado muchas veces la Policía de la Provincia es una sola, es una institución verticalista y las cuestiones disciplinarias las maneja el jefe de Policía.