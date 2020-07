"Va a haber inflación y más aún a medida que se libere la economía"

¿Qué análisis hace de la situación económica actual?

En principio, hay que entender que hay una situación macroeconómica complicada, a nivel nacional hay un parate económico muy fuerte producto de la pandemia, hay inflación y en lo inmediato urge resolver la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda es complicada porque nadie quiere caer en un default, hay un consenso general en esto y hoy lo mejor que nos puede pasar es que se arregle la deuda, es el primer punto a resolver a nivel nacional. Dentro de eso hay un parate económico muy fuerte que se está financiando con la emisión de billetes que es lo que da pie a la inflación; el Gobierno Nacional está emitiendo dinero, lo cual es un problema porque todavía no queda claro cómo van a sacar ese dinero que están mandando al mercado ahora. La gran desconfianza que hay de acuerdo a nuestra historia económica que se teme que esa plata quede y genere inflación.

¿De qué manera impacta esta paralización en las economías regionales y particularmente en el NOA?

Básicamente no hay una integración, a nivel nacional, de las regiones; hoy por hoy para trasladarse de Jujuy a Salta es un lío, ni hablar para otras provincias como Tucumán, Córdoba, Santa Fe. Eso impacta directamente desde lo económico porque no hay una libre movilidad de la mercadería, además de que, por ejemplo, no hay turismo, la gente no puede salir de vacaciones o que pueda viajar, aunque sea por trabajo. Igualmente hay que resaltar que. Tanto en Jujuy como en Salta tenemos la suerte que los gobernadores se movieron rápidamente, es decir liberaron cuando pudieron liberar y se pusieron más restrictivos cuando lo tuvieron que hacer. Esto ha permitido que estemos un poco mejor que el resto de las regiones. Ahora bien, como hay un fuerte componente del sector público en las economías, es decir, hay muchos empleados públicos y esto ayudó a que las economías se pudieron mantener mejor porque ese sector siguió cobrando normalmente a fin de mes y esa plata hizo que la economía se siga moviendo, es decir que, si bien el sector privado se vio afectado por este parate económico de la pandemia, tuvimos "la suerte" de que un fuerte sector publico hizo que no caiga tanto.

A esto se suma el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia que también fue directo al consumo...

Sí. El IFE fue algo muy bueno. Hubo una velocidad en la gestión en los Gobiernos provinciales para aprovechar al máximo las ayudas nacionales, porque si no siempre quedan en el conurbano; ahora el desafío de las administraciones provinciales es que el IFE les llegue a todos, porque hay muchas localidades donde no hay cajeros automáticos ni la gente está bancarizada.

¿En qué medida sirven las ayudas y asistencias que brinda el Estado a las pymes?

El gran problema es que en estructuras económicas como las nuestras, en la región NOA, las pymes están flojas de papeles de modo que no pueden pedir la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); esa empresita que fabrica barritas de cereal y que la dueña es monotributista y tiene cinco empleados en negro porque no puede ponerlos en blanco y no está registrado como SA o SRL, no puede pedir esta ayuda, simplemente subsisten. Y ese es un gran problema, son ayudas que muchas veces no llegan porque tenemos enconomías muy informales que en definitiva son las más afectadas porque están fuera del sistema para recibir la ayuda y son las que viven al día, ahí es donde se está dando la crisis económica más fuerte, lo que ocurre es que son sectores muy silenciosos porque nos hay gremios atrás, no hay sindicatos, pero eso no quita que sean los sectores donde el Gobierno tienen que poner el ojo.

¿Cómo viene la inflación y que se espera para los próximos meses?

Va a haber inflación, eso es seguro, y más aún a medida que se vaya liberando la economía porque hay mucho billete dando vuelta; se emitió mucho para poder cubrir toda la ayuda social que se dio. Estamos hablando de la emisión de un billón de pesos, es decir, un millón de millones, y ese dinero en algún momento va a terminar impactando en la inflación. Ahora bien, todo va a depender de la capacidad que tenga el Gobierno Nacional para neutralizarlo, para sacar ese dinero, ese es el gran desafío que hay para adelante. La economía se va a empezar a mover de nuevo, el tema es ver que se hace con toda esa masa de dinero.

¿Cuál es la situación del dólar y qué impacto tiene en este contexto de pandemia?

Hoy la peor noticia no es que el dólar esté caro o barato, sino que haya seis o siete tipos de dólar distintos porque en nuestras economías hay muchos precios que se fijan en dólares y al haber tantos tipos se complica definir un precio. Lo mejor que puede pasar es que se achique la brecha entre el oficial y el blue porque si no hay especulación con los precios. La mayoría de las propiedades en el país se tasan en dólares, pero ¿a qué dólar? Hoy si me das el dólar en mano es una cosa, pero si lo pones en el banco es otra.

¿Qué se espera para los meses que vienen en materia económica?

Lo mejor que nos puede pasar es que se arregle la deuda en el próximo mes, que para agosto o septiembre estemos normalizando la situación del aislamiento para salir lo antes posible de este parate económico, obviamente con un gran respeto por la salud. Y en tercer lugar que se ponga un ojo con respecto a la emisión de billetes que hubo para que no impacte en la inflación. Esos son los desafíos de los próximos tres meses.