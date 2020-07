La "Pumita" Carabajal decidió quedarse en casa

La cuarentena a Brenda Carabajal la encontró en Jujuy, por eso la boxeadora jujeña decidió, luego de analizarlo, radicarse nuevamente en casa. "Me agarró aquí la cuarentena y desde ese momento tomamos la decisión de quedarnos a vivir aquí", explicó.

La "Pumita" Carabajal, junto a su novio Federico Dotti, planifican su vida en la Tacita de Plata "este año nos quedamos aquí, seguro hasta fin de año, después veremos qué pasa, pero la idea es vivir aquí y cuando salga una pelea ir a realizar los preparativos allá a Buenos Aires con todo el equipo".

Pero, por el momento entrena en nuestra provincia a media máquina "entreno pero no en la parte técnica, no tengo bolsa, no tengo nada como para hacer la parte técnica, solamente trabajos físicos, pero tranquila, cuidando el cuerpo, al no tener competencia no me sirve castigar el cuerpo con dieta, pero siempre mantengo esos dos, tres kilos arriba de la categoría, me mantengo en 60, 61, por suerte no tengo mucho problema en el peso", explicó.

La boxeadora jujeña en este tiempo de pandemia, y descanso, puso los pies sobre la tierra y analizó su carrera deportiva: "Es como cuando uno hace un parate recién se da cuenta de todo lo que caminó; este tiempo que descansé pensé en todo el trajín de muchos años, no de los últimos tres, sino de los últimos 15 años de estar al ciento por ciento", comentó al tiempo que prosiguió: "Hice lo que quise, no me arrepiento de nada, adquirí mucha experiencia, tengo con 29 años que en Jujuy quizás la hubiese ganado a los 35, 40 años, y ya es tarde en el tema deportivo, de alto rendimiento". En este plano, Carabajal no tiene nada para reprocharse "tuve aciertos y errores, di todo lo que tenía que dar, pero como persona, en general no tengo nada que reprocharme".

Por otro lado, la boxeadora sintió que paró en el momento justo "venía muy cansada y bastante lesionada, me vino bien más allá que me queda hacerme ver el hombro, tengo que hacerme estudios porque me duele", puntualizó Carabajal.

Invertirá en un Centro Deportivo

Brenda Carabajal remarcó que “vine a Jujuy a quedarme”, por eso comenzó un proyecto de armar un gimnasio.

“Estamos refaccionando, tenemos pensado hacer algo lindo, poner un centro de entrenamiento, no solamente colgar bolsa y decir hay boxeo, sino trabajar con médicos, nutricionista, ver la forma de trabajar con mi nutricionista que es de Buenos Aires, dar charlas, tratar que la gente tenga un control e implementar otras actividades, que no solamente tenga boxeo”, explicó la pupila que entrena junto a “Tigresa” Acuña y el técnico Ramón Chaparro.

La boxeadora nacida en Palma Sola sintió que “fueron muchos años de experiencia, de ir y venir, y hoy me quiero instalar, tratar de armar algo nuestro en cuanto a un equipo, la prioridad serán los chicos, armar un semillero que el día de mañana tengan un futuro apuntando a alguno bueno, para eso se necesita comenzar a tratar con chicos y enfocarnos a sacarle el paradigma que el boxeo es solo para hombres, que es violencia, mostrarle el lado distinto, que es disciplina, constancia y sacarle el tilde de marginado”, y agregó “es un emprendimiento nuestro, con Federico Dotti”.

Este proyecto fue comentado con Marcela Acuña y le dio su apoyo “la verdad que está contenta, queremos tener un lugar para entrenar aquí, cosa que no hará falta que me tenga que ir a Buenos Airea a entrenar sino traer el equipo para aquí”.