"Hay que tener mucho cuidado con lo virtual en el arte, pero hay que aprovecharlo"

Mientras tanto, Teves participó con su experiencia en el Ciclo de Conversatorios organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el encuentro sobre "Hacia la superación de las políticas sacha culturales"; ayer fue parte del Encuentro Virtual que cerró la programación del 3º Festival de Teatro Político "Arte Urgente", bajo la consigna de "Cómo atraviesa lo político y económico tu proyecto artístico y cultural?", y sigue pintando desde su casa-estudio.

También en los días de flexibilización de la cuarentena hizo algunos murales en la ciudad.

Y en los últimos días donó una importante obra suya, para que sea el primer premio de bono contribución solidario, junto con una larga lista de artistas que se sumaron con sus creaciones (los interesados en participar del sorteo que será por la Tómbola Jujeña el 31 de este mes, deben comprar el número haciendo una transferencia bancaria de $200, a la CBU 0070116320000005801633 a nombre de Marcelo Estrada de Banco Galicia, luego enviar el comprobante por Whatsapp al número 388 5172872 para que le sea asignado el número).

¿Qué cambios tuviste que hacer en tu año, por la cuarentena?

Tenía programada una muestra para abril de este año en el Caja (Centro de Arte Joven Andino). Ya tenía todos los trabajos terminados. Se declaró la cuarentena y me quede sin poder hacer la muestra.

Frente a esto pensé en la forma de mostrar los trabajos, y yo también hacer algo nuevo. Así que busqué una plataforma de galerías virtuales y aprendí a hacer una muestra de esta forma. Fui montando las nuevas obras e inauguramos en el mes de abril. Es una plataforma internacional llamada peapleArt Factory, de acceso gratuito, donde todavía está mi muestra.

¿Cómo fue la experiencia de la muestra en galería virtual? Igual vos ya habías hecho algo virtual anteriormente...

Sí, tenía obras en galerías virtuales pero nunca había hecho una muestra completa y estuvo bastante buena, tuvo mucha repercusión. Fue la primera virtual desde Jujuy, bajo la pandemia. Me fue bien también en cuestión de ventas. Hay una sensibilización en las personas, que están más predispuestas a la reflexión y a consumir arte.

¿La venta de tus obras fue acá en Jujuy, o en el país?

Todas fueron acá en Jujuy. Accedieron a través de la galería virtual a obras que yo físicamente las tengo acá en la provincia.

¿Qué pensás de esta nueva forma?

Es un momento atinado también para darle manija a nuestro trabajo en las redes sociales porque la gente está como un poco atrapada ahí. Es un público cautivo al que vos no podés acceder de otra manera.

¿Cómo te encontró a vos la cuarentena desde lo personal y desde lo artístico?

A mí en lo personal, no me pegó para atrás en ningún momento. Rápidamente pude adaptarme a esto nuevo y fundamentalmente entendiendo que es una cuestión de salud y cuidados. Yo tengo mis padres que son mayores. Mucho por la comprensión, y otro poco por el amor, rapidito me acomodé a la cuarentena.

Y como tengo la suerte de vivir en mi estudio, puedo producir. Así que este tiempo me la pasé haciendo cosas nuevas. Tengo un proyecto nuevo para Maimará de una escultura, para ver si puedo comenzar a hacer algo nuevo en mi carrera como es esta disciplina de la plástica a un nivel grande. Pero ando con el proyecto a cuestas, porque está todo parado. Hay que esperar, pero fui avanzando con los bocetos, porque la escultura tiene otros procesos que no son los de la pintura. Primero mucho boceto dibujado, luego el boceto 3D en arcilla, yeso, y por ahí ando.

Por otro lado, aprovecho para estudiar, estoy haciendo una diplomatura, porque traté de ocupar el tiempo de forma productiva, aprovechando que mi trabajo me lo permite. No soy un trabajador que tiene que salir a la calle y que tiene un horario fijo. Yo tengo que cumplir conmigo mismo nomás y con la gente que cree en mí.

¿Con la Fundación Paint of Future (Pintar el futuro) -de fines solidarios que trabaja con artistas plásticos de todo el mundo, con cuyas obras recauda fondos para cumplir el sueño de niños de todo el mundo- de Holanda para la que pintás hace muchos años, cómo estás trabajando en este año de pandemia?

Con la fundación tenía planes para viajar a Holanda en mayo, para dar unos talleres y master clases de pintura, y se frustró todo. También tengo que ir a Misiones a trabajar con una comunidad wichí, porque vendí un cuadro mío a través de la fundación, para ayudar a un niño de ahí. La idea es ir para ayudar con el dinero que recaudamos con mi cuadro, que es bastante y alcanza para muchas cosas. Por ese lado contento, pero expectante. Aún con la pandemia, la fundación está "a full" porque en Europa las cosas se flexibilizaron bastante. Cuando se levante esto, iré.

Siempre estamos organizando eventos nuevos para niños. El proyecto que tenía ya está llevando a cabo, se llama "Sail a Future", que significa "Navegar un futuro", por el cual pintamos las velas de los barcos, que son de un material especial (un nylon muy duro). Hacemos que los chicos pinten esas velas, y con ese material, fabricamos bolsos y carteras, eso se vende, y el dinero es para los chicos que pintaron. El proyecto era que íbamos a ir nosotros navegando en estos barcos y en distintos puertos ir haciendo pintar las velas. Es un proyecto hermoso que ya se está haciendo y yo todavía no pude ir. Pero no me dejo ganar por la ansiedad, se pueden hacer cosas por acá. Haciendo lo mismo en realidad, porque el arte para mí siempre tiene una pata social.

Los artistas tenemos esa responsabilidad, de devolver a la sociedad lo que uno recibe.

¿Qué pensás a partir de este cambio que hubo en la ampliación de las formas de consumir las artes plásticas, desde el ver un cuadro enfrente nuestro hasta esta posibilidad de verlo a través de pantallas de computadoras, teléfonos, etc. ¿Cómo ves esta transición, y cómo debería el espectador plantarse para que no se pierda la sensación de estar frente al cuadro?

Vos me hablás del aura de la obra. Creo que eso es inevitable esa pérdida. Es como en las clases, si bien el alumno está en un encuentro virtual y recibe la instrucción del docente, el proceso del aprendizaje es muy difícil que se dé ahí. Con la obra me pasa igual, creo que la obra tiene un aura cuando uno la ve en directo, que es difícil de transmitir por medios virtuales. Pero tengo la esperanza de que esto no sea para mucho tiempo más. Calculo que en un año más o menos, estaremos pudiendo acceder en forma real a la obra. Mientras tanto hay que adaptarse a las nuevas reglas del juego, que es lo virtual. Hay que prestarle mucha atención a las redes sociales porque ahí es donde está ocurriendo el intercambio social entre nosotros.

Como un romántico del arte, te puedo decir que pierde la magia, porque a la obra en directo uno le ve la textura, el color, el peso, la intención, que por una pantallita de un teléfono por lo general se complica.

Hay que tener mucho cuidado con lo virtual pero hay que aprovecharlo. Tenemos que jugar con esas herramientas. Tratar de que la obra salga lo más prolija posible en la foto.

Es una regla de juego que, así como es para mí, es para todos ahora.

Se puso en jaque la bohemia de al gunos artistas que proclamaban su necesidad de estar solos, aislados, sin redes sociales, sin medios masivos, etc., el arte está necesitando casi como condición "sine qua non" esto de sumarse a lo virtual.

Hay colegas que tenían esta filosofía, que cambiaron un montón. Artistas de excelencia que tuvieron que salir a publicar fotos en Facebook todos los días. Tuvieron que cambiar porque el campo donde se desarrollan los eventos culturales están en el mundo virtual. Particularmente la plástica, en este campo, pierde un poco, lo mismo que el teatro, más que las letras, por ejemplo. Pero ojo, que el mundo se mueve igual así. Yo descubrí un mundo entero de galerías virtuales, mercados virtuales, que antes por estar mirando cómo hacer una muestra en forma física, no lo veía.