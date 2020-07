Denuncian que continúan los despidos en comuna

Empleados de la comuna quiaqueña denunciaron que el pasado viernes se produjeron seis despidos que se suman ahora a los veinte cesanteados en el mes de enero, de los cuales quince fueron amenazados con la reducción del 50 % de sus salarios.

En ambos casos, apuntaron que no tuvieron ninguna solución por lo que debieron acudir a la justicia y esperan que actúe con suma urgencia, teniendo en cuenta que algunos municipales se encuentran con tratamiento psicológico por la pérdida de su puesto laboral y porque son el sustento de la familia.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el concejal Hugo Barro habló sobre la crítica situación que atraviesan los trabajadores que no responden ideológicamente al intendente Blas Gallardo.

Señaló que desde el primer día de la gestión hubo despidos sin causa y baja de categoría a otros trabajadores.

"El pasado viernes tomamos conocimiento de que seis trabajadores fueron despedidos, nuestros abogados ya tomaron acciones legales y como somos respetuosos de la justicia estamos esperando que actué y entendemos que se complica por la pandemia y por la compleja situación estamos atravesando", apuntó.

Asimismo cuestionó el trabajo del intendente apuntando que, en vez de encargarse de "gobernar", genera que con los despidos haya más juicios "perdidos" para la comuna fronteriza.

"Son siete u ocho meses de su gestión en la que no hizo nada, no está frente del Comité Operativo de Emergencia, no está preparando un protocolo para volver a reactivar la economía en La Quiaca. Tampoco se habla de obra ni de gestión. Hay trabajadores que están siendo tratados psicológicamente porque son el sustento de la familia", remarcó.

Los despedidos

En este sentido señaló que de los trabajadores despedidos, uno de ellos tenía 8 años de antigüedad y cumplía con todas las condiciones para pasara planta permanente. También dijo que la empleada Tamara Alejandra Rozo ingresó al municipio en septiembre del 2017 con categoría jornal 17 y el año pasado ascendió a la categoría 20.

Mientras tanto, Mariana Rivera, es madre sola y tiene a su cargo a dos niñas de 5 años, ingresó al municipio en el año 2018, tuvo categoría jornal 17y se la bajaron a 10.

Por otro lado, el concejal Barro sostuvo que "por injerencia del intendente, el Concejo está parado, ‘necesitamos que funcionen las instituciones. El sigue haciendo cosas que están mal y que son perjudiciales para la comuna quiaqueña", cerró.

La raíz del conflicto

Cabe mencionar que, en una entrevista anterior realizada a nuestro matutino, trabajadores de La Quiaca denunciaron que en enero pasado se despidieron a 20 empleados y ahora 15 trabajadores fueron amenazados con que les van a reducir el 50% de sus salarios y una baja de la categoría.

Aseguraron que todas esas medidas responden a una persecución del jefe comunal, a quienes no comulgan con su ideología política o no responden su proyecto.

.