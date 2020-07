La fundación "Ars Médica" inició un ciclo de charlas relacionadas al cáncer. En la primera que fue el jueves, la doctora genetista Sara Zurita Martínez habló sobre el origen del cáncer y cómo participan los genes en sus inicios. La misma se llevó a cabo con el fin de que la población pueda abastecerse de información importante y logre entender lo que ocurrió en las personas que fueron diagnosticadas con esta enfermedad para evitar que se angustien o que las tome por sorpresa.

Para más información sobre las charlas talleres de “Ars Médica” visitar la página de Facebook que lleva el mismo nombre.

"Muchas veces las personas escuchan que el cáncer es una enfermedad genética y eso se confunde con hereditario que es aquello que las personas pueden transmitir a las siguientes generaciones mientras que genético es la enfermedad que ocurre en los genes", mencionó al respecto, Zurita Martínez, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"¿Cómo participan los genes en el origen del cáncer?" se llamó esta charla conferencia que se desarrolló de forma virtual.

En ese sentido, la especialista explicó que "hay distintos genes que participan, el cáncer no ocurre de la noche a la mañana sino es un proceso que se va dando a lo largo del tiempo".

Afirmó que los cánceres hereditarios son muy poco frecuentes, en estos casos hay posibilidades de hacer un análisis que puedan llegar a demostrar que existe ese gen y puede hacerse un testeo previo. Pero la gente en general no puede saber si posee cáncer o no, lo que sí se puede afirmar que los hábitos de vida conviertan a la persona en más propensa a tener un cáncer.

Asimismo expresó que "por ejemplo la exposición al sol, la radiación ultravioleta sin protección puede provocar cáncer de piel, la exposición a productos químicos, los contenidos en el cigarrillo, fumadores crónicos, etc. hay determinados virus, muy particulares, que provocan mutaciones dentro del organismo que hacen que las personas desarrollen un cáncer".

"Pero no hay un estudio que yo me pueda hacer y que me diga que voy a tener o no un cáncer, eso no existe en los cánceres comunes pero si en los hereditarios que son muy raros con un porcentaje muy bajo. Puede haber una predisposición familiar, si el padre tuvo cáncer de próstata es necesario que el hijo a cierta edad se haga un análisis para saber si también lo tiene, lo mismo ocurre en otros tipos de cánceres como ser de pulmón u ovarios", añadió.

La prevención es clave

Remarcó que esto y las charlas que impulsan de la fundación están ligadas a la prevención, "es importante saber sobre alimentación saludable, el descanso, los riesgos físicos o químicos. Hay mucha gente expuesta a ciertos químicos que pueden causar cáncer. Entonces tenemos que prevenir, no hay un análisis que nos diga si vamos a desarrollar la enfermedad en algún momento".

Acumulación de mutaciones

Zurita Martínez aseguró que en algunos tipos de cánceres hay una posibilidad de ver qué genes están mutados pero esta enfermedad es un proceso de multipasos relacionados a la acumulación de mutaciones en un tipo celular.

Esto tiene una inestabilidad genética que va a hacer que se abstraiga de los controles normales, entonces a partir de ahí se produce el tumor, es decir, una masa celular que ya proliferó y se instaló dentro de un espacio del cuerpo.

"En ese momento ya hay muchas mutaciones acumuladas, es muy raro que una sola mutación de origen al cáncer. Tienen que ser varias acumuladas", comentó.