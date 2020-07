Estos pacientes están en el grupo de riesgo ante el Covid-19. Aconsejan no cortar los remedios, alimentarse y ejercitarse.

Instan a diabéticos a no suspender su medicación

La diabetes es uno de los factores de riesgo para Covid-19 y demostró mayor morbilidad y mortalidad en quienes se infectan. Por ello se recomienda no dejar el tratamiento, el plan de alimentación, procurar movilizarse para evitar descompensaciones, y consultar si se llega a ello por hipo o hiperglucemia debido al riesgo de que se agrave.

"La diabetes es uno de los factores de riesgo. Se ha visto en general que los cuadros más graves que se dan a consecuencia del Covid-19 son en pacientes diabéticos", explicó Javier Vilte, médico endocrinólogo especializado en Diabetes quien hizo recomendaciones.

Recordó que además de la diabetes hay otros factores de riesgo, que complican la evolución de pacientes con coronavirus, "entre ellos está en primer lugar la hipertensión arterial y después la diabetes, la obesidad y las Epoc, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas", dijo.

Por ello detalló que en general los pacientes diabéticos suelen tener otras co-morbilidades, los de Diabetes tipo 2 suelen ser hipertensos, obesos, algunos fumadores tienen Epoc, con lo cual reúnen varios problemas que si se infectan con Covid-

19 pueden tener una evolución más complicada.

Mantener el control

Consideró que lo más importante es mantener el control de la diabetes y para ello no deben abandonar la medicación, con lo cual deben seguir tomando la habitual sea hipoglucemiantes orales o insulina. En ese sentido reconoció que surgen problemas para obtener la receta debido a que muchos médicos no están atendiendo o porque los pacientes se resguardan y no pueden concurrir al consultorio, por lo que recomendó enviar a familiares o usar las facilidades de obras sociales.

Es que las más importantes en función de su número, el de los pasivos, Pami como del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) cuentan con recetas electrónicas que se les envía al paciente por correo o Whatsapp, de modo que tengan acceso a ellas y no interrumpir su tratamiento.

Es importante porque si suspenden la medicación puede descompensarse y sería otra complicación. "En el caso que el paciente se infecte del Covid-19 no va a tener la misma evolución si es un paciente que viene bien controlado con buen control metabólico con valores de glucemia normales, que un paciente que tenga la glucemia alta. Ese es un factor que favorece una mala evolución", precisó. Planteó que en general los pacientes diabéticos tienen más predisposición y riesgo de padecer infecciones.

Recomendó que deben continuar con su plan alimentario saludable, si bien se complica la compra de los alimentos o para el acceso por los recursos económicos, dentro de lo cual deben hacer lo posible para que la glucemia se mantenga dentro de lo normal y evitar una descompensación.

Por otro lado, estimó que es importante evitar tener que llegar a las guardias de hospitales o clínicas, por el riesgo de contagio, en caso de descompensaciones. De hecho, explicó que es una constante actualmente que la gente no está consultando, pero si está descompensado y no asiste a un servicio de emergencias puede llegar a morir por una complicación aguda, hiperglucemia o hipoglucemia. Es que en el caso de ser un pacientes con Covid-19 a los diabéticos les puede subir o bajar la glucemia, y ambas pueden llegar a ser mortales, precisó el médico.

Otra recomendación es cumplir con la vacunación antigripal de cada año, y la anti-neumococo, que se aplica cada cinco años, en sus dos variables 13 valente y 23 valente.

Estimó que la actividad física en los pacientes, al igual que la alimentación saludable, es uno de los pilares en el tratamiento de diabéticos y que si bien hay imposibilidad de salir a caminar sugirió ejercitar en la casa y evitar el sedentarismo.

Es clave consultar

Al igual que cualquier persona, ante disnea, falta de aire, fiebre y tos u otros de los síntomas de Covid-19, es clave consultar contemplando que la diabetes es una de las comorbilidades que implica mayor morbilidad en todo el mundo, y mortalidad que aumenta más a partir de los 60 años. “Se ha visto que la gente joven que ha tenido una mala evolución ha sido porque ha tenido alguna de esas comorbilidades”, precisó el endocrinólogo Vilte y detalló que sucede porque la diabetes que compromete la inmunidad y disminuye las defensas.

Planteó que en principio los pacientes diabéticos, que forman parte del grupo de riesgo, en torno al Covid-19 deben cumplir con las medidas de prevención que se informan para todas las personas en materia de higiene personal, de los lugares donde habita, lavado de manos y mantener el distanciamiento social.

El tratamiento de diabetes se basa en plan alimentario, actividad física, farmacológico, y educación diabetológica, lo que es clave continuar durante la cuarentena, y consultar si hay descompensación.