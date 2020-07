Tres amigos inseparables que enfrentan juntos la enfermedad

Si se lucha en equipo es mejor, por eso es que Liz, Candela y Lucas, niños que son pacientes oncológicos, enfrentan la enfermedad juntos tras haber formado una tierna e indestructible amistad desde hace tres años cuando se conocieron en la sala Fucsia del hospital materno infantil "Héctor Quintana" mientras realizaban su tratamiento. Hoy celebran juntos el Día del Amigo.

Compartieron momentos fuera del hospital también, en las actividades de la fundación "Fermín Morales". Al respecto, Ivonne Rivera, referente de esta institución y testigo de este hermoso cariño, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "esta amistad nació sin pensarla, entre medio de lágrimas, de dolores, sonrisas y alegrías. El año pasado salieron disfrazados de payasos en el desfile Bienvenida Primavera de la Ciudad Cultural. La verdad me emocionan estas historias, cuando me la contaron sus madres, que también se hicieron muy amigas, me puse muy feliz".

Lucas tiene 6, Liz 9 y Candela 13 años, a lo largo de todo este tiempo atravesaron algunos altibajos, pero van mejorando de a poco y continúan firmes con el tratamiento. El último que estuvo complicado fue Lucas que hasta hace poco recayó en terapia intensiva, y tuvo que comenzar con las quimioterapias agresivas nuevamente. Pero logró estabilizarse y ya está en su casa, no camina, habla poquito pero continúa remándola día a día.

Asimismo aseguró que "la parte fea de esta enfermedad todo el mundo la sabe o la imagina, pero también tiene algo lindo, en medio de lo feo que pasamos se ven cosas como éstas tan hermosas e inspiradoras. En nuestra fundación una de las frases que siempre usamos es ‘un día a la vez’ y así es la amistad que se va armando y fortaleciendo un día a la vez a medida que van pasando cosas. Por eso ellos tres se fueron haciendo fuerte juntos y construyeron esta amistad".

El inicio de la amistad

Liz fue diagnosticada en el 2017 con leucemia linfobástica aguda, "era como empezar a caminar un camino muy largo, que casi no veíamos el final del camino y arrancamos todos a la par con un gran dolor en el alma porque que no le encontrábamos explicación pero fuimos aprendiendo a llevar la situación", sostuvo Dolly Tórres, madre de la pequeña.

Siguió diciendo que "cuando estábamos en la sala Fucsia había muchos niños y adolescentes, nenas y varones, muy tristes con esas miradas temerosas, y en un silencio terrible, pero con el correr del tiempo nos fuimos haciendo amigos, primero conocimos a Luquis y luego a Cande que lloraba mucho, entonces Liz le hizo un dibujito".

Lucas tenía tres años cuando le diagnosticaron la misma patología y Cande 8. El caso de esta pequeña fue diferente porque la operaron a raíz de "un terrible tumor en el cerebro. Tuvo 4 cirugías, 3 fueron por la hidrocefalia y 1 para extirpar el tumor, luego fue derivada urgente a Buenos Aires, al hospital Garrahan. El pronóstico era totalmente malo pero fue una "elegida" porque la mayoría no pasa estas operaciones", señaló Claudia Morales, madre de la niña. Las mamás de los niños explicaron que ellos se comunican mucho a través de dibujos, les gusta dibujarse juntos y los intercambian. También señalaron que en todas las actividades de la fundación pasaron momentos increíbles siendo esos encuentros muy distintos a aquellos dentro del hospital, pasando tardes a pura diversión y sonrisas.

Historias muy duras

Para finalizar, Ivonne Rivera indicó que "son historias muy duras, a veces hay recaídas muy graves y por eso hay que estar siempre fuertes. Todas las madres coinciden en que el cáncer las hace valorar cosas que muchos no lo hacen porque para ellas despertar a sus hijos por las mañana es algo muy valorable, escucharlos reír, llorar o renegar ya es gracias a Dios".

Exitosa venta

El proyecto “Plantá tu Lápiz” surge a través de la profesora Magdalena Salva, del colegio “Nueva Generación” a través de la creación de lápices ecológicos con hojas recicladas. Algunos son simples y otros poseen semillas de verduras.

En ese sentido, Ivonne Rivera, referente de la fundación manifestó que “ella llegó a nosotros por medio del Facebook tras haber atravesado una situación relacionada a esta enfermedad con su padre. Hicimos cien lápices, los mismos se vendieron en menos de 48 horas, por suerte la gente respondió muy bien a esto. Así que les pedimos a todos los que quieren seguir colaborando que nos esperen, que vamos a hacer más”.

Explicó también que van a lanzar una página de Facebook desde la fundación para promover y difundir los micro emprendimientos que tienen las mamás de los niños que en muchas ocasiones la están pasando muy mal porque se encuentran en situación de pobreza.

Hoy estarán en el Colegio Nueva Generación de 10 a 12, situado en calle San Martín haciendo entrega de los lápices y anotando a quienes deseen comprar los que tendrán a la venta pronto.