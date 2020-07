Horarios de comercios en Libertador

En Libertador se dieron a conocer los nuevos días y horarios de atención al público en comercios y supermercados.

Adriana Wallinger, directora de Comercio y Seguridad Alimentaria de la Municipalidad, dijo que "van a poder trabajar de lunes a sábado de 10.30 hasta las 21 y el domingo todas las actividades cierran a las 15".

Además indicó que se hizo una excepción de incluir en el grupo III a las mercerías y ventas de telas para la fabricación de barbijos, que desde la semana pasada trabajan únicamente los lunes, jueves y viernes de 15 a 19.

Explicó que almacenes, despensas, verdulería, carnicerías y todo otro comercio cuya actividad comercial sea la venta de comestibles puede abrir de 8 a 21, domingos y feriados de 8 a 15 y las farmacias atenderán de acuerdo a las normas del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy y la Dirección Provincial de Farmacias.

Recordando que las estaciones de expendio de combustibles en general podrán funcionar las 24 horas, incluidos los domingos y feriados con guardia mínima.

La funcionaria informó también que el resto de comercios declarados esenciales y no incluidos en el presente artículo, podrán trabajar los días hábiles de 8 a 21.

Aclarando que el rubro gastronómico, como ser bares, restaurantes, confiterías pubs y otros seguirán funcionando sólo para el sistema de delivery de 8 a 24, en tanto que las ferias municipales minoristas permanecerán cerradas mientras dure la fase 1 decretada por el Gobierno provincial.

La directora recordó que "tuvimos un fin de semana bastante complejo debido a la negligencia de los negocios del grupo I, que son los negocios de cercanía, de barrio, las despensas están incumpliendo en forma reiterada, están atendiendo fuera del horario permitido hasta altas horas de la noche y eso no puede ser".

También detalló que luego de dialogar con el jefe de la Unidad Regional 4 acordaron que "vamos a salir a la noche a los barrios a hacer los operativos, a sancionar duramente este tema de las contravenciones, queremos pedirles responsabilidad a los comerciantes, son actividades comerciales que no dejaron de trabajar en ningún momento, así que pedirles que por más que un ciudadano le esté golpeando la puerta o la ventanita no lo atiendan, no es emergencia tuvo su tiempo para comprar".

Situación en empresa

Ledesma tomó conocimiento de 33 nuevos casos confirmados de trabajadores con Covid-19 y acumula 48 casos. Se dieron 181 altas médicas acumuladas; mientras que 178 colaboradores permanecen en aislamiento preventivo. Ledesma pidió a todos sus trabajadores que continúen cuidándose y, en caso de presentar síntomas, aunque sean leves,

no se presenten a trabajar.