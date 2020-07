Niña trasplantada está varada en Buenos Aires

María Lidia Sotar y su pequeña hija trasplantada de hígado están en Buenos Aires desde el 1 de julio, y hace una semana que no pueden volver porque no le mandan el avión sanitario.

María Lidia es de La Quiaca y viajó para el control médico postrasplante de su hija de casi 4 años de edad en el hospital Garrahan, debido a que no le habían salido bien los resultados de unos análisis de laboratorio.

"Me dijeron que venga para hacer el control y que inmediatamente vuelva. Llegamos, hicimos el control, todo salió bien y ya me despachó la doctora, pero no puedo regresar hasta ahora porque me dicen que el avión sanitario está suspendido", relató María Lidia, al tiempo que expresó su preocupación por la gran cantidad de casos de coronavirus en ese lugar.

Indicó que como los viáticos que ofrece Incluir Salud de por sí ya son insuficientes y sumado a eso lleva más de una semana de espera del avión sanitario, ya no puede costear la habitación que tuvo que alquilar en la Villa 31 donde "hay muchos contagios de coronavirus".

"Les dije a los de Incluir Salud que podríamos estar cuidándonos en La Quiaca, donde hay pocos casos, y que no nos podemos quedar mucho tiempo más acá porque nos podemos contagiar", dijo María Lidia, al tiempo que destacó que no le mandan dinero suficiente para alimentarse "ni nos pagan el hotel", exclamó.

"La plata que me mandaron no me alcanza, porque además de tener que comprar la carne para la comida, mi nenita toma una leche líquida que tengo que comprar tarde y mañana para darle y ahora ya no tiene porque la última vez pude comprar solo dos sachets chiquititos", comentó.

Y por si esto no fuera poco, indicó que no sólo tiene inconvenientes relacionados con la falta de dinero para mantenerse, sino que cada vez que tiene que ir al supermercado debe buscar a alguna persona que se quede al cuidado de la pequeña, ya que por la situación epidemiológica en Buenos Aires no permiten el ingreso de niños a esos comercios.

Afortunadamente un grupo de hermanas religiosas que le alquilan la habitación a un precio accesible son las que le están dando una mano con el cuidado de su hija y a las que no dejó pasar la oportunidad de agradecerles. Y cerró diciendo: "yo lo único que pido es volver a Jujuy".