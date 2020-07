El gobernador Gerardo Morales puntualizó que no considera que aún hayamos atravesado por el pico de los casos.Explicó que evaluarán la situación de los contagios de ayer y hoy, y de acuerdo a eso tomarán o no nuevas medidas.

"No descarto que volvamos otra vez a fase uno total"

Ayer por la mañana, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales brindó una conferencia de prensa en la que habló de la posibilidad de volver a una cuarentena estricta en toda la provincia dependiendo de la curva de casos que serán evaluados según lo que ocurra estos días.

Al respecto dijo que "vamos a ver cómo vamos hoy (por ayer) y mañana (por hoy), no descarto que en cualquier momento tengamos que volver otra vez a fase uno total en toda la provincia. Si es que no tenemos un aplanamiento en estos días tomaremos medidas. Pedí que hoy y mañana capital y San Pedro trabajen muy fuerte, por eso vamos a ver si seguimos así o tomamos otra decisión. Yo no sé si hemos alcanzado el pico, esta semana también va a ser complicada, muy difícil, está terminado Exar de testear, seguramente de ahí saldrá un número por arriba de los 250 casos".

También habló sobre trabajos en localidades de la provincia, en San Pedro y capital se hará hincapié en que sigan trabajando con la georeferenciación especialmente en los barrios.

"En Perico se va a cerrar 14 días porque ahí va a seguir creciendo la curva, estimamos que el crecimiento de casos en San Pedro va a continuar, en capital también estamos preocupados porque, si bien se mantiene la curva, quizás tomemos alguna resolución diferente si no baja. No consideramos que hayamos atravesado el pico, no todavía", añadió.

Asimismo sostuvo que "ya mandamos equipos para testear en todo el departamento Susques que nos preocupa mucho. Ahí pusimos en marcha la creación del hospital de campaña pero de igual modo las personas que tienen otras enfermedades y a los adultos mayores los trasladamos a Jujuy".

Trabajo en la frontera

Sobre los cuidados en la zona fronteriza de La Quiaca-Villazón y los "pasos clandestinos" que usan algunos ciudadanos para pasar de Bolivia a Jujuy dijo que "los que están en la primera línea de ese control es Gendarmería. Apelamos a la eficiencia de las fuerzas de seguridad y el COE local está controlando eso, lamentablemente eso pasa en todas las fronteras, el contrabando es imparable en algunos lugares. El cuarto pilar es la responsabilidad social individual", agregó.

Sobre el decreto presidencial

El sábado se dio a conocer un decreto del Gobierno Nacional en el que establece que Jujuy debería obligadamente permanecer en fase uno y al respecto sostuvo que fue un pedido por lo hizo el Gobierno provincial que ya se había hablado de antemano con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El gobernador explicó que llegarán dos médicos terapistas y dos enfermeras terapistas de Nación para trabajar en la provincia ya que están en contacto directo con el Ministerio de Salud de la Nación.

Al respecto dijo que "la consigna es detectar, testear y aislar, luego hacerles el tratamiento lo más rápido posible. Estamos trabajando en línea con Nación que tiene más experiencia y evaluamos procedimientos constantemente".

Plan pospandemia

Previo a iniciar la ronda de preguntas de los periodistas, el gobernador presentó el plan pospandemia donde tocó puntos importantes de lo que realizará la provincia a medida de que se vayan regularizando todas las actividades. En ese marco habló de minería, energía, situación de empleos, obra pública, turismo, entre otros puntos.

RUEDA DE PRENSA - SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DEL COE PROVINCIAL.

Otro de los mensajes que brindó el gobernador Gerardo Morales en la conferencia de ayer fue que “no podemos permitir que la pandemia quiebre nuestra moral, quiebre la moral del pueblo y nos haga creer que no podemos con ella, por más difícil que esté la situación hay que seguir peleando. Hay que acostumbrarse a entrar y salir de la cuarentena, y volver para atrás si es necesario para planchar la curva, y también a convivir con el coronavirus”.

Por otra parte, mencionó que el rubro del comercio fue el más afectado y por eso desde el Gobierno nacional y el provincial se tomaron medidas. “A los comerciantes hay que brindarles todo el apoyo necesario, nosotros damos las ayudas que podemos a los comerciantes, me tocó tener un rol importante para que se mantengan los ATP y los IFE. Esas son muy buenas medidas del gobierno nacional que son una ayuda y nosotros como que complementamos. Estamos encima viendo y tratando de que no se caiga nadie”.

Asentamientos

Sobre los asentamientos en los que viven familias en situación de pobreza y en contextos de hacinamiento en algunos casos, siendo lugares potenciales en convertirse en focos infecciosos como ocurrió en las villas de Buenos Aires, indicó que “estamos trabajando en eso, estamos incrementando la cantidad de enfermeros y agentes sanitarios para trabajar específicamente ahí. Hay lugares donde se nos hace difícil mantener la cuarentena estricta pero estamos reforzando eso con la Policía. Con los COE de cada uno de los municipios para georeferenciar la cantidad de casos que se produjeron en zonas más vulnerables”.