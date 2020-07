La venta de combustibles cayó en Jujuy 90%

El aislamiento social producto de la pandemia afectó a numerosos sectores económicos, y uno de ellos es el expendio de combustible que a raíz de esta situación se ve afectado por una fuerte caída de las ventas. Según los registros, en las últimas semanas hubo una baja del 90%, por lo que temen además que haya cierre de algunas estaciones de servicio.

Desde que se dictó el aislamiento social obligatorio, que en un principio fue estricto, los propietarios de estaciones de servicios se vieron seriamente afectados en sus ventas por cuanto la falta de actividad provocó una fuerte caída en el consumo de combustible. Si bien cuando se flexibilizó la cuarentena y se comenzaron a habilitar las actividades, la situación mejoró, con el retorno a fase 1 la situación volvió a empeorar, generando una fuerte crisis en el sector.

Así lo manifestó el actual presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, Alfredo González, quien expresó que al igual que la mayoría de las pymes, en todo el país las estaciones de servicio están atravesando una situación crítica. "El gran problema es que nos obligan a operar porque nos consideran un servicio esencial y por lo tanto nos quitan todos los beneficios que puede llegar a solicitar una pyme, sin embargo, las ventas se han caído entre un 80 y 90%, lo que nos pone en una situación crítica que ya no podemos aguantar más", dijo.

En este sentido relató que las primeras semanas de la cuarentena hubo reducciones que superaron el 90% en las ventas, y si bien la situación fue mejorando hasta llegar a una pérdida del 60%, cuando las ventas estaban por alcanzar el 50% se dio el retroceso a fase 1, lo que generó nuevamente un panorama crítico, con una fuerte caída en el expendio de combustible, de hasta el 90%. "Esto nos deja fuera del mercado, las estaciones tienen márgenes de venta muy chicos y el punto de equilibrio hoy ronda los 250 mil litros, hay estaciones que están vendiendo 30 o 40 mil litros por mes, de modo que es imposible mantener el negocio", explicó González.

Respecto a las asistencias del Gobierno Nacional, aseguró que en algunos casos recibieron la ATP los dos primeros meses y aguardan a lo que pueda suceder estos meses.

Temen el cierre de algunas playas

Ante la difícil situación que atraviesa el sector, advirtieron sobre la posibilidad del cierre de algunas estaciones de servicio. En este sentido el titular de la cámara señaló que “hay estaciones que están pensando en cerrar, en declararse en concurso de acreedores porque es imposible mantenerse en estas condiciones. Tenemos un nivel de gastos que se tiene que sustentar con el 80% de las ventas que tenemos normalmente y no lo estamos teniendo. La mayoría de las pymes redujeron costos de alguna forma, nosotros no, ni salarialmente, ni en materia impositiva, el servicio de luz por ejemplo lo estamos pagando al 100% como si vendiéramos normalmente”.

Por otra parte, consideró necesaria una urgente baja en la carga impositiva para el sector, “no puede ser que en Argentina paguemos en promedio 100 impuestos entre municipales, provinciales y nacionales, tasas, porque eso es lo que está ahogando a las pymes en general y en particular a nuestro sector”.

Cabe recordar que desde diciembre del año pasado el precio de los combustibles están congelados, en principio como una herramienta contra la inflación, medida que fue extendida al inicio de la pandemia, hasta octubre, al igual que sucedió con otras tarifas de servicios que también fueron frenadas mediante un decreto nacional ante la crisis económica.