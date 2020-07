¿Cuáles son los factores que pueden disparar una separación en medio de la cuarentena?

Yo creo que los factores son varios, diversos. No podría decirte que es uno en particular porque cada pareja es un mundo distinto. Desde la línea que yo trabajo es mucho más abarcativo. Decimos que cuando una persona se pone en pareja con otra, cada persona pasa a formar parte de la familia de la otra persona. Incluso acá tenemos que abrir un poco el panorama con la familia de cada uno de los miembros de la pareja.

Esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de una pareja y terapia de pareja no nos circunscribimos únicamente a estas dos personas sino al entorno más significativo de cada una de ellas. Cuando una pareja convive, se casa o se “junta” hay todo un entramado familiar que la sostiene a esa persona. Cada pareja, imagínate, proviene de diferentes historias familiares y entornos.

También la pareja va pasando por diferentes etapas. Yo creo que la cuarentena le toca a cada pareja en diferentes situaciones, entonces seríamos medio injustos en considerar que toda crisis es culpa de la cuarentena. Podríamos decir que, de cierta manera, la cuarentena es lo que termina movilizando ciertas cuestiones que uno viene acumulando. La cuarentena y el aislamiento es lo que hace explotar lo que las parejas tienen guardado y que en el día a día no perciben por tener una rutina.

Entonces, ¿La rutina es lo que desgasta las relaciones de pareja?

Si uno piensa en una realidad cotidiana de una persona que está en pareja, fijate que los entornos van marcando también los tiempos que la pareja tiene para compartir. Hablamos de entornos como el trabajo, las cosas de la casa, las actividades cotidianas o los gustos de cada uno, juntarse con amigos, todas estas cuestiones van marcando los tiempos que tiene una pareja para compartir. De pronto vienen de afuera y nos dicen que a partir de ahora, sin que nadie lo pida y sin que nadie lo demande, “el tiempo que tienen es todo este tiempo”, entonces ahí aparecen las dificultades.

No quiero decir que una cuarentena haga que una pareja si o si entre en una situación de crisis. Incluso, en algunos casos hay parejas que logran reacomodarse y reinventarse. De hecho, produce un efecto de cambio que hace que se empiecen a valorar algunas cosas que antes no se valoraban del otro, se observan cosas que antes no veíamos.

También se puede percibir, por ejemplo, un cambio de roles, uno que estaba acostumbrado a ciertas actividades como la cocina, la limpieza, de pronto ve a su pareja hacerlo con él, o hacerlo por el otro. Hay algunas parejas que lo sufren un poco más, desde ya que sí, y ni hablar si dentro del mismo techo conviven con niños.

En general las personas se encuentran atravesando una situación de máximo estrés e intolerancia, por las situaciones propias de un aislamiento. ¿Es aconsejable plantear una decisión tan difícil en esta situación?

Los efectos que la pandemia está produciendo en cada uno de nosotros también repercuten de forma directa en la pareja. ¿De qué manera? A través de la incertidumbre. Esto de la incertidumbre económica, laboral, personal. Uno se plantea esto y piensa en si lo que venía eligiendo en la vida personal y de pereza está bien o es lo que quería. Reflexionar sobre algunas cosas no está mal. Si la incertidumbre empezó a formar parte del cotidiano dentro de nuestras relaciones, especialmente en la de pareja, tenemos que tener en cuenta que esto nos plantea un problema tan importante como analizar ¿Seguimos juntos o no?”. Me parece que generaría un nuevo problema el hecho de plantearse una separación en estos tiempos.

Tenemos que ver la realidad de cada pareja, porque hay muchas parejas que atraviesan distintas situaciones. Por ejemplo la violencia de género es un tema que en estos tiempos nos preocupa muchísimo a los profesionales que trabajamos en el tema de parejas y familias. Es algo que se está viendo muchísimo y más que la violencia física, el maltrato psicológico. La violencia psicológica es mucho más invisible pero al mismo tiempo es mucho más dañina, porque hiere mucho más y se la nota menos.

De hecho no existe maltrato físico sin un maltrato psicológico previo. Salvo estas situaciones particulares en las que sabemos que la permanencia bajo un mismo techo de dos personas, yo sí recomiendo un distanciamiento para preservar a las personas. Y en los otros casos los analizaría más. Me parece que hay que ver la historia y las situaciones de cada pareja, pero no creo que la cuarentena sea motivo por el cual haya que separarse abruptamente y decidir una salida de esa manera.

Una separación en este momento en particular, ¿puede generar otras emociones que afecten la salud mental de las personas?

Sí. Tomar esta decisión en medio de este “aislamiento” o “cuarentena” generaría un problema más a lo que implica estar en esta difícil situación. Yo recomendaría mejor poner paños fríos en este tema, pedir ayuda profesional, nos “banquemos” o “soportemos” un poco más y busquemos una salida más saludable antes que separarnos o distanciarnos, obviamente haciendo la salvedad en aquellos casos que pueden haber situaciones de violencia en la pareja, que son excluyentes y no tienen ningún tipo de cuestionamiento.

Las parejas que atraviesan esta situación y tienen hijos, ¿qué hacen para afectar lo menos posible a los chicos?

Una de las cosas que es más efectiva y que es muy recomendable siempre es generar espacios de diálogo entre padres únicamente, en los cuales los hijos queden un poco excluidos. En este tiempo de discusiones y de diálogo necesario que tiene que tener una pareja, es importante que haya un espacio delimitado y que sea construido por ambos. Que se pueda dialogar en un espacio tranquilo, alejado y no hacerlo en cualquier momento ni en cualquier lugar por donde circulen los chicos.

¿Los chicos perciben la tensión que hay entre los padres?

Sí, perciben que la situación es difícil. Normalmente, en terapia siempre nos dicen: “discutimos con la puerta cerrada”, pero resulta que en esta familia “cerrar la puerta” de tal manera es un indicador de conflicto o pelea que se viene. El hecho de que papá y mamá se encierren en la pieza y “cierren la puerta de tal manera”, sin decir nada, dijeron todo.

Por eso siempre resalto que las personas comunicamos diferentes cosas, tanto de manera verbal como no verbal. Por lo general este tipo de cuestiones, que son muy movilizantes y de índole emocional, son las que más afectan a los chicos. Los chicos notan las conductas de los padres al salir dela habitación. Uno piensa que los chicos por ser chicos no se dan cuenta, pero lo perciben.

Por último, un mensaje a las parejas que están atravesando esta situación...

Primero que nada recomiendo el asesoramiento profesional y la asistencia psicológica. Nosotros seguimos trabajando adaptándonos a la tecnología y estos tiempos difíciles. Además se dispuso 0800 222 5462, para contener a quienes sufran alteraciones por el aislamiento. También quienes lo necesiten cuentan con asistencia en los centros de salud más cercanos a su domicilio, y por último también pueden acudir a través de Colegio de Psicólogos de la provincia. En estos tiempos difíciles, la salud mental es importante para las personas, hay que cuidarla.