“Los padres deberían tener más contacto con sus hijos”

La crianza a adolescentes implica mucha contención y un acompañamiento de los padres durante ese proceso que ahora es más complejo y requiere de mayor atención por el contexto de pandemia y cuarentena que se vive a nivel mundial. En ese sentido, Jimena Serapio, trabajadora social, asesora y capacitadora en adolescencia, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que “los adolescentes viven una etapa compleja, y esa complejidad tiene que ver con el proceso de dejar el cuerpo de niño para pasar al de adulto. Dentro de ese proceso tienen un cambio físico, social y psicológico donde requieren un acompañamiento de sus pares”.

Esa situación que está en la naturaleza del ser humano tiene un condicionante especial en la actualidad por la aparición de la pandemia que para el desarrollo del adolescente le suma un agregado de dificultad en el proceso mencionado anteriormente por eso es necesaria una mayor participación de los padres, madres y otros tutores.

“Entonces las relaciones con los pares se ven restringidas y eso provoca un conflicto, una situación de desapego que se traduce en depresión, angustia, sensación de soledad, etc., entonces ante ese cuadro es imprescindible que los padres se acerquen a sus hijos”, agregó. Asimismo comentó que “generalmente en la familia, la adolescencia genera ciertas complicaciones debido a que los papás no están preparados con todas sus herramientas para que haya un acompañamiento como corresponde. No se trata de una cuestión de desamor sino que muchos no entienden en qué consiste la adolescencia”. Explicó que el momento actual se puede aprovechar para generar estas herramientas a fin de que padres y madres se acerquen a sus hijos de una manera amorosa desde el diálogo y la reflexión, pero no desde la imposición de normas”.

“Lo ideal sería que los padres tengan más contacto con sus hijos y sepan entenderlos, pero eso, en muchos casos no sucede porque es probable que los adolescentes reaccionen se pongan irritables al estar encerrados en casa. El aislamiento produce angustia porque rompe con aquello a lo que estaban acostumbrados hacer”, indicó. Remarcó que frente a esta situación es importante que los padres que tienen conflictos con sus hijos, o que los mismos adolescentes, busquen ayuda profesional.

No ser sus enemigos

También, Serapio expresó que “ellos encuentran en el grupo de pares una serie de códigos que les permite identificarse, la forma en la que se tratan, la forma en la que hablan, como se visten, y eso es algo distinto a la regla de los padres que intentan imponerles otro tipo de norma, entonces ante eso ellos no se sienten cómodos. Si bien los padres no son amigos de sus hijos, ellos tienen que trabajar en crear lazos y formas de comunicarse de manera que entiendan que no son sus enemigos sino aquellas personas que los van a acompañar y contener”. Por último, aseguró que “los adolescentes tienen que ser considerados portadores de talentos y virtudes, ellos no son el futuro, son el presente. Los que construyen el momento actual y la posibilidad de crear otro camino”.

Línea de ayuda

Jimena Serapio aconsejó a los padres y madres, y también a los adolescentes que soliciten ayuda si tienen algún inconveniente durante este período de cuarentena. Se pueden comunicar con la Dirección Provincial de Juventud de la provincia de Jujuy a través de Facebook buscándolos con ese nombre o mediante el número de teléfono 3885715638.

Esta dependencia lanzó la iniciativa “Estamos con vos” que busca contener a los jóvenes durante la cuarentena ayudándolos en lo que precisen, respondiendo sus consultas o charlando sobre algún tema confidencial o por vulneración de derechos. Al respecto, sostuvo que “ante cualquier situación es bueno que los adolescentes manifiesten los que les pasa y sean acompañados por profesionales en caso de que no exista una red de sostén dentro del ámbito familiar”.

Darles voz

La especialista destacó que es muy importante que los adultos escuchen a los más chicos, ya sean adolescentes, niños o niñas y no minimizar sus opiniones. Señaló que “hay una ley nacional que los protege porque son sujetos de derechos, por eso hay que tratarlos como personas protagonistas de espacios múltiples de participación”. “Ahora los adolescentes pueden decidir sobre muchas cosas, algo que antes no ocurría. Participan de elecciones, pueden hacer denuncias, asistir a centros de salud por su propia cuenta sin acompañamiento del padre o la madre. Pueden tomar decisiones de manera independiente, hay que abrirles puertas siempre”, finalizó.