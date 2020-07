Desde Buenos Aires muestra su primer trabajo discográfico

Treinta años haciendo música, y la pandemia, el aislamiento y la cuarentena le están dando la posibilidad de proyectarse a nivel nacional por primera vez. Gabriel Méndez es cantautor oriundo de Buenos Aires, y recientemente puso a disposición del mundo, su primer material discográfico en la plataforma digital Spotify.

El trabajo completo estuvo listo el 30 de abril, y antes que termine junio hizo dos lanzamientos a las redes, el primero fue el videoclip de “Cuando estoy contigo”, un tema de su autoría; y el segundo fue el video lyric (audio y letra) en YouTube de su propia versión de “Corazón mágico”, el tema de Dyango. Fue entonces la oportunidad de hablar con El Tribuno de Jujuy para acercarse al público de nuestra provincia. Cuenta que conoció nuestra provincia en septiembre del año pasado y quedó enamorado. Ahora quiere volver pero para presentar su disco, apenas pase este tiempo de cuarentena. Este primer disco se titula simplemente “Méndez” e incluye once canciones de su autoría, y “Corazón mágico”.

“La elegí a la canción de Dyango porque conozco al artista de toda la vida, siempre ha estado presente en nuestras casas”, dice el artista que se caracteriza por hacer amplios repertorios de covers desde siempre, de artistas nacionales e internacionales, en castellano y en inglés, pero a la hora de grabar su primer disco, apostó por las composiciones propias. Cuenta que empezó a cantar a los 11 años. “Yo era canillita y me compré mi primera guitarra en ese momento, y aprendí a tocar con revistas como ‘Cantarock’”, a las que accedía por su trabajo. Así, como aficionado siguió aprendiendo, y promediando la década de los 20, “casi llegando a los 30”, asegura, conformó un dúo con otro cantante, que se llamó Imagen.

Con esta formación recorrieron la provincia de Buenos Aires y llegaron hasta Santa Fe, Córdoba y Santa Rosa de La Pampa. También formó parte de un trío en el que hacía la percusión y voces, hasta que comenzó a incursionar cantando algunas canciones que no hacía el cantante principal, como por ejemplo, las de Joaquín Sabina, recuerda. “Siempre compuse canciones pero no las mostraba en público”, dice, hasta que llegó la primera gran oportunidad, un director de cine amigo de la infancia lo convoca para hacer la música de la canción de la película “Cuentos de la selva”, basada en el libro de Horacio Quiroga. “Los personajes eran dos coatíes, y las voces de ellos eran las de Eugenia Tobal y Abel Pintos”, cuenta.

“Y a la canción la terminó cantando obviamente Abel Pintos”, comenta muy satisfecho. Sobre su estilo, dice que es “bastante dúctil en cuanto a lo que puedo interpretar porque me acostumbré de esa manera saliendo a hacer shows cantando canciones de otros artistas, con diferentes públicos. Tratábamos de hacer las canciones que le llegaran a esa gran variedad de público”, y reconoce “me gusta lo movido, cuarteto, bachata, salsa, me identifico con lo latino más que nada, como (Ricardo) Montaner, Sergio Dalma y Joaquín Sabina”. “Me gustan muchos autores internacionales porque viví la mejor época de la música de los 90, así que tengo mucha música en la cabeza”, asegura. Dice que va a continuar promocionando las canciones, y “subiendo videos en la medida que la pandemia nos permita hacer cosas, porque somos el rubro que todavía no tiene miras de arrancar”, expresa.

Dice entusiasmado que “si bien con la tecnología cambió el paradigma del negocio de la música, teniendo en cuenta que antes dependías de una compañía discográfica para poder despegar, y ahora tenés la posibilidad de llegar a muchísima gente a través de las plataformas digitales”, resume. Antes de cerrar, invitó al público a seguirlo en sus redes sociales, Gaby Mendez Oficial, en Facebook (a través del cual hace shows en vivo todos los domingos a las 18) e Instagram; y Gabriel Méndez Oficial en YouTube. “La gente necesita distraerse dentro de sus casas”, concluye.