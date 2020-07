Fuerte baja de la venta de autos O Km en la provincia

A pesar de que mayo mostró signos de recuperación para el patentamiento de autos, la pandemia continuó afectando al mercado y junio registró una nueva caída en las ventas. En la provincia sólo se vendieron 165 unidades, 130 menos que en el quinto mes del año, según informó Acara. El sector automotor es uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus en el país. Es que desde que se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio en el país, la caída en las ventas no tiene piso y sigue sin recuperarse, no solo por el “parate” en la producción, sino también por la crisis económica que atraviesan millones de argentinos y que hacen imposible hoy la compra de un auto 0 Km.

Según había informado la Asociación de Concesionarios Oficiales de Automotores en la República Argentina (Acara), el mes de mayo había mostrado una recuperación en las ventas de hasta un 180% respecto a abril, pero en el sexto mes del año las ventas volvieron a caer. El reporte de junio indica que en la provincia se vendieron 165 autos, un total de 130 unidades menos que en el mes de mayo, por lo que la caída respecto a ese mes representa un 44,1%. En comparación interanual, es decir respecto a junio pasado, la caída asciende al 64,1%, ya que en junio de 2019 las ventas fueron 459. A diferencia del resto de las provincias del país, Jujuy es la única que registró caída en sus ventas.

En el NOA, en Salta se vendieron 805 unidades, contra 540 que se habían vendido en mayo. Tucumán patentó 1.271 0Km, contra 730 de mayo; Catamarca con 290 autos vendidos contra 216 en mayo; La Rioja registró 212 ventas contra 103 del quinto mes del año y Santiago del Estero vendió 387 unidades contra 215 de mayo. Acara además informó que en lo que va del año, en la provincia se vendieron 1.689 autos 0km, mientras que a nivel nacional, la cifra llegó a 25.670, un aumento del 69,4% respecto a mayo, donde hubo 13.705 patentamientos.

Por último, el informe indica que en el sexto mes del año, las marcas más elegidas fueron Volkswagen (6.309); Renault (4.675); Chevrolet (4.112); Fiat (3.883); Toyota (3.698); Ford (3311); Peugeot (2.490); Nissan (1.549); Jeep (1.241) y Citroen (1.173). El presidente de Acara, Ricardo Salomé, advirtió que 2020 “será un año de casi 200.000 vehículos menos que el 2019, que fue un año muy gravoso para el sector”.

“Queremos alertar que ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido y si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock”, señaló Salomé. El comunicado de la cámara indicó que “sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no sólo para nosotros sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son 83.000 millones de pesos menos de recaudación que el Estado deja de percibir”. Por su parte, el secretario general, Rubén Beato, sostuvo que la actividad está “sumamente amenazada, poniendo en riesgo a 75.000 familias y esperamos que se pueda dar impulso a un plan de estímulos”.