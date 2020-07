Hubo total acatamiento al paro de transporte en la capital jujeña

La medida se debe a que algunas empresas de colectivos aún no abonaron los salarios de los meses de abril y mayo. La UTA apuntó que los trabajadores tampoco reciben los insumos de bioseguridad en el contexto de pandemia.

Ayer en la capital provincial no circularon los colectivos del transporte urbano de pasajeros. De esta manera el acatamiento al paro anunciado por la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) fue del cien por ciento, según también fuentes sindicales consultadas por nuestro diario. La medida fue adoptada por el sindicato que nuclea a los trabajadores del volante frente al incumplimiento del pago de salarios, además de la falta de aplicación del protocolo de bioseguridad por la Covid-19.

En diálogo con el secretario adjunto de la UTA, Nicolás Abet, dijo que las empresas, pese a haber recibido sumas millonarias para el pago de salarios de los trabajadores, no están cumpliendo -algunas- con las actas acuerdos que se firmaron oportunamente. Detalló que el Gobierno nacional envió $62 millones para el sector destinados a saldar las deudas salariales. Paralelamente apuntó que la “Provincia otorgó $25 millones y sumado a lo de Nación sería un total de $87 millones. Mientras que el 10 de junio, la Provincia dio lo que sería la primera cuota del subsidio, es decir $25 millones”.

Asimismo reiteró que los fondos “llegaron atrasados pero llegaron, entre los subsidios provinciales y nacionales se ingresó 112 millones de pesos para repartir, y en el acta está firmado que se deben utilizar los fondos para pagar el sueldo de los trabajadores”, dijo Abet. En tanto denunció también que hay trabajadores que están dentro de los grupos de riesgo, a quienes se les adeuda los salarios del mes de abril, agregando a su vez que no todas las empresas a esta altura pagaron el salario del mes de mayo, algunos de abril y tampoco se habla del pago del aguinaldo.

Poco movimiento

Mientras tanto El Tribuno de Jujuy realizó un recorrido por la zona céntrica, donde pudo registrar que hubo un bajo movimiento de personas. Al consultar a unos transeúntes señalaron que debieron tomar un taxi para poder llegar a sus puestos de trabajo, mientras que algunos que salieron a realizar compras esenciales lo hicieron caminando, debido a que residían cerca de la zona céntrica.

Las calles por donde habitualmente circulan los colectivos estaban desiertas, al igual que en las paradas de los barrios. En el ingreso a los puentes que conectan los barrios con la zona céntrica se pudo ver que hubo un importante control policial, asegurándose que los automovilistas y quienes circulaban por la vía pública cuenten con el permiso nacional de circulación, teniendo en cuenta que nuestra provincia se encuentra nuevamente en la fase 1 por la circulación comunitaria del coronavirus.

Pidieron disculpas y dieron motivos

En un comunicado, el cuerpo de delegados de empresas urbanas y de media y larga distancia pidió disculpas a los usuarios del transporte por la suspensión del servicio, al tiempo que explicó los diferentes motivos de la protesta. Los delegados señalaron que actualmente atraviesan dificultades como la falta de pago de sueldos hace dos meses, de cuotas judiciales hace dos meses, de viáticos conforme al Convenio de Trabajo, de horas extras, falta de pago de sábados, domingos, feriados y horas nocturnas, de toma y deje de servicio. Además la discriminación del personal en riesgo que está en licencia y no recibe el pago de haberes, al igual que el resto de los trabajadores.

En el contexto de pandemia indicaron que sufren la falta del protocolo acorde a las funciones en riesgo por la Covid-19; falta de elementos de seguridad; de entrega de ropa de trabajo desde hace años; falta de sanitarios en punta de línea; falta de descanso laboral correspondiente; excesos de horas; persecución laboral por los reclamos; discriminación a compañeras del volante e injustamente despedidas; desprecio y falta de información a los trabajadores que quedaron sin sus puestos. Asimismo apuntaron que todas estas situaciones fueron debidamente denunciadas al Ministerio de Trabajo.

Expresaron sus disculpas por no poder cumplir con el servicio del transporte en especial a mujeres embarazadas, niños, ancianos, discapacitados y dejarlos esperando por lapso de hasta una hora en casco céntrico, en zona de ruta o ámbitos del norte y en las Yungas por más de dos horas. A su vez pidieron a los legisladores que “arbitren de forma urgente para que los subsidios lleguen a cada trabajador a fin de que no sean manejados a gusto por los empresarios”.

Las opiniones

El paro de transporte afecta a todos; debí acompañar a mi pareja a cobrar al banco en remís por no poder tomar el colectivo. La medida es entendible porque a los choferes no se les paga.

Tomo el colectivo para ir a trabajar. El paro del transporte perjudica mucho a quienes necesitan trasladarse. En cierta parte esta medida es justa por la situación de los choferes de colectivos.

Vivo en barrio Almirante Brown y ayer fui caminando al centro para pagar impuestos. Estoy de acuerdo con el paro de transporte, porque los choferes también necesitan cobrar.

Yo me manejo en moto y no en colectivo, por el momento. Si realmente no se les paga a los choferes está bien que hagan paro. Sé que tampoco cuentan con los elementos de bioseguridad.