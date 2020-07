Promoción de atractivos de Jujuy en Francia

Apuntando a imaginar un futuro pospandémico, se comenzó con la promoción de nuestras riquezas turísticas en el mercado francés. En ese sentido, se realizó este jueves una videoconferencia de la que participaron cincuenta agencias de turismo de la nación europea, y de ello nos habla Remy Rasse, pintor y cónsul honorario de Francia en nuestra región. “Vivimos acá en la Quebrada hace ya quince años, y como mucha gente de la zona, tanto lugareños como llegados de otros lugares, vivimos del turismo y en buena medida del turismo europeo. Por eso es que hicimos esta videoconferencia con París, una idea que surgió de Luciana Solá, que es la responsable de turismo de la embajada argentina en Francia. En estas videoconferencias mostramos las seis provincias del NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja”, señaló.

Explicó que “presentamos un recorrido que puede ofrecer la agencia. Con esta situación de pandemia hay un parate del turismo mundial y hay que repensar todo. Esta presentación podrá ser consultada durante todo el año, tiene una buena cantidad de fotos y expongo mi conocimiento sobre la provincia y la región. Las que participaron, agencias que promocionan Argentina, y el francés tiene una atracción especial por el Norte”. Sostuvo que “Jujuy necesita ser promocionado, más aún después de esta situación por la que estamos atravesando.

En este caso apuntamos a un turismo que no es masivo, de calidad y que no se queda una noche en la Quebrada sino tres o cuatro. Es algo que no se va a dar en el corto plazo, pero es bueno que lo vayan teniendo en cuenta, y en ese sentido les hablé de la situación sanitaria de Argentina, que es uno de los países que mejor controló la pandemia. Esa es una información que le da confianza a la gente”. Terminó diciendo que “en el Norte, el francés era el segundo turismo después del nacional. Hasta este verano teníamos un 30, 40% de turistas franceses en el año, y les hablé especialmente de lo que son las temporadas intermedias: el otoño y la primavera”.