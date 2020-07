Reclamo de estudiantes por exámenes virtuales

TILCARA (Corresponsal). Alumnos autoconvocados de las carreras que ofrece el IES Nº 2 difundieron por las redes sociales un documento titulado “Nosotros/as también existimos”. Para conocer más detalladamente su reclamo, nos comunicamos con ellos y concordaron en que nos lo explicara Ivana Marisa Torres, que cursa el Profesorado en Lengua y Literatura. Así, dijo que “estamos manifestando a través de las redes el problema que estamos viviendo”.

El IES Nº 2 tiene sedes en Tilcara, Tumbaya y Humahuaca, y explicó que “desde que comenzó la cuarentena no todos contamos con la conexión necesaria ni computadoras, hay compañeros que viven en zonas alejadas, y de ese modo muchos no pudieron tener sus clases virtuales. Esa situación se agravó con el llamado a las mesas de examen, que desde el Ministerio nos exigen que debamos rendir en forma virtual”. Dijo que calculan que un 80% de los alumnos tiene algún tipo de problema con la conectividad, y agregó que “desde la semana pasada empezó la preocupación por temor a perder las mesas de examen, no sabemos si seguir cursando o no, si quedamos libres en las materias, qué pasa con las correlatividades.

Todos tenemos diferentes situaciones. Nos comunicamos entre nosotros, vimos que todos tenían algún tipo de problemática y se empezaron a elevar notas a rectoría explicando la situación”. Agregó que “con el regreso a la fase uno no podemos salir a las plazas para buscar alguna red wifi, no podemos ir a los Puntos Digitales, y eso hace que necesitemos ser escuchados. Nosotros pedimos la derogación de la resolución 1.762, que modifica el reglamento académico provincial cuando se ratifica la toma de exámenes virtuales. Pero no hemos recibido ninguna respuesta, algunos profesores optaron por suspender las mesas, pero algunas se están tomando”.

Suspensión de mesas

Dijo que “pedimos que se suspendan las mesas hasta que todos los compañeros tengan la posibilidad de acceder a las redes virtuales, o hasta que podamos ir en forma presencial. También necesitamos saber qué sucede con los alumnos que adeudan materias y no las pueden rendir por el cambio del plan de la carrera. Hay muchos chicos que dejaron ya por esas causas y por los temas emocionales que produce la cuarentena, hay mucha deserción”. Finalizó diciendo que “nos sentimos excluidos y necesitamos ser escuchados, muchos de nosotros trabajamos de forma independiente y hoy no lo podemos hacer. Así que más que nunca necesitamos respuestas y contención por parte de las autoridades”.