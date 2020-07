La OMS instó a los países más golpeados por el coronavirus a reabrir sus economías por zonas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó hoy a los países fuertemente afectados por el coronavirus, tanto a nivel sanitario como económico, que relanzen sus economías por áreas, manteniendo las restricciones en las zonas donde la transmisión del virus es más intensa.



"En el caso de México, como de cualquier otro país, hay que tener información desglosada por áreas para ver dónde la situación es peor", dijo en una conferencia de prensa el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, consultado sobre la situación en ese país, el sexto con mayor número de muertes por Covid-19 a nivel mundial.



"No hay una respuesta que se ajuste a todos", precisó el especialista, quien pidió a todos los países "mirar sus datos" de casos y decesos por coronavirus porque "los datos no mienten" y los pueden guiar al momento de tomar decisiones difíciles.



Ryan explicó que en la OMS comprenden que existen "razones económicas" por las que los países necesitan abrir sus economías y se refirió al caso de los países latinoamericanos, donde mucha gente depende de sus ingresos diarios.



"Lo entendemos, pero tampoco hay que ignorar el problema", insistió.



En tanto, el director general del organismo, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, resaltó el caso de Brasil, el segundo país más afectado del mundo con 1,5 millones de casos, y consideró que la forma en que España o Italia lograron contener la epidemia en sus territorios demuestra que "nunca es tarde" para poner a raya a la enfermedad.



Si bien aseguró que invertir en la búsqueda de una vacuna es importante, estimó que varios países demostraron que con lo disponible se puede suprimir el virus.



"Debemos usar lo que tenemos a mano porque funciona", señalo Tedros, citado por la agencia de noticias EFE.



Al respecto Ryan agregó que "en una epidemia nunca es demasiado tarde para recuperar el control, la cuestión no es si la epidemia está dentro o fuera de control, sino si los gobiernos toman el control de la situación".



Por otra parte, el experto afirmó que ninguna de las vacunas que se están investigando para la Covid-19 está lo suficientemente avanzada como para pronosticar cuando podría empezar a producirse una que sea eficaz y segura



"Sería poco inteligente predecir cuándo una vacuna estará lista", opinó, aunque dijo que es posible que para finales de este año haya resultados sobre la eficacia de las vacunas candidatas.



En ese caso, se podría empezar con vacunaciones a principios del próximo año, pero ello dependerá de que haya una capacidad de producción suficiente, puntualizó.



La científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, aclaró, por su parte, que la multiplicación más acelerada del virus observada en manipulaciones de laboratorio no fue detectada en pacientes.



No obstante, declaró que la comunidad científica está pendiente de esta pista para alertar en caso de que ocurra una mutación que deba tenerse en cuenta.