Marcelo Juárez, director de la Escuela de Técnicos de Jujuy, ahondó que "nuestra idea primordial era la apertura que es netamente presencial, donde se dan clases como si fuese un terciario pero lamentablemente por la pandemia hoy lo hacemos vía Zoom con un éxito tremendo con 66 alumnos entre hombres y mujeres y tenemos en lista de espera 20 más", empezó contando. Luego adelantó que "en poco tiempo se pondrá en práctica el Convenio de Trabajo 623-2013 donde no podrá dirigir nadie que no tenga título, carnet y analítico de director técnico y no se sabe si será el año que viene, eso se exigirá y hay mucha gente que en el fútbol jujeño trabaja pero no tiene título. La razón no desmerece que tengan la capacidad para hacerlo y yo personalmente me reuní con los presidentes de la Liga Regional, Departamental, Del Ramal y Jujeña pero me faltó sólo la Puneña. Nuestro planteo no es quitarle el trabajo a nadie si no que se capaciten y tengan su correspondiente carnet y título".

En esa línea admitió que "la gente que se inscribió y está trabajando en un club ya sea en Libertador, San Pedro, Capital, Palpalá, Perico y otros departamentos, Atfa de Buenos Aires con AFA los habilitarán para que continúen trabajando o puedan terminar hasta que terminen el curso. Fue una de las condiciones porque no queremos perjudicar a nadie y queremos que todos tengan la posibilidad de trabajar".

Al final Juárez remarcó que "hace 4 años el curso cambió y ahora se permite desde los 18 años en adelante, pero que haya terminado la secundaria y la exigencia es el título secundario. Antes desde los 30 años. Cuando pase la pandemia está la posibilidad de dar clases en el Club Gimnasia, en la Liga Jujeña o en el Colegio 'Pablo Pizzurno'", sintetizó.