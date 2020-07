Carolina Duer batalló contra el Covid-19 y superó una dura etapa

La boxeadora Carolina Duer, excampeona mundial supermosca y gallo, afirmó ayer que tuvo coronavirus hace más de un mes y que ya está recuperada, en lo que significa el primer caso de contagio confirmado dentro del pugilismo nacional.

Carolina Duer instó a todas las personas que tuvieron coronavirus a donar plasma porque “es funcionando muy bien”, apuntó.

"Tuve Covid-19. Di positivo hace más de un mes y tomé todos los recaudos. Quise contarlo y compartirlo porque hay una falsa creencia de que los deportistas o personas sanas no podemos contagiarnos y eso no sólo es falso sino que es peligroso. Sí es cierto que mientras más sano o fuerte esté tu sistema inmunológico, menos síntomas vas a tener y más fácil te vas a recuperar; pero eso no quiere decir que no puedas contagiarte", dijo Duer en una entrevista con TyC Sports.

La boxeadora porteña se contagió en una visita familiar y explicó que comenzó sin síntomas pero que luego tuvo un cuadro de resfrío y pérdida completa del olfato y el gusto.

Por último, instó a que todos los contagiados que se hayan recuperado colaboren con "la donación de plasma, está funcionando muy bien".

"No hay riesgo y si podemos ayudar de alguna manera a una persona que la puede estar pasando mal, no hay que dudarlo", sostuvo.

Si bien ya fue superado, Carolina Duer se convirtió en la primera boxeadora de nuestro país que contrajo coronavirus, ya que hasta el momento ningún pugilista lo había padecido.

Se recupera Durán

El panameño Roberto "Mano de Piedra" Durán, de 69 años y exmúltiple campeón de boxeo, se repone del coronavirus en su domicilio, luego de haber recibido el alta médica de una clínica privada.

"Con el favor de Dios, regresé a casa después de batallar contra el virus, fue una pelea de campeonato mundial que pude ganar en equipo", declaró Durán en sus redes sociales, en donde publicó un video de su salida de la clínica.

En las imágenes se ve al cuatro veces campeón mundial de boxeo con mascarilla, llevado en silla de ruedas y rodeado de médicos y enfermeras que lo aplauden luego de que les dio las gracias por su ayuda y el "amor", que han tenido con él.

"¿Qué puedo decir yo de tanta amabilidad y amor que han tenido conmigo?. No tengo palabras como decirlo, qué rareza!. Gracias por ponerle todo el empeño para, francamente, salvar mi vida", expresó Durán

El expúgil fue durante la pandemia un activista en sus redes sociales, llamando a la población a cuidarse del Covid-19 y hoy no desaprovechó la ocasión para mandar un mensaje de aliento a esos miles de panameños que luchan contra esta enfermedad que a cobrado más de 600 vidas en el país centroamericano.

"A todas esas personas que siguen en la pelea, les mando mucha fuerza y mis oraciones, y a sus familiares que no pierdan sus esperanzas y sepan que Dios tiene el control", apuntó el expeleador, consignó EFE.

Durán, un héroe nacional en su país, boxeó como profesional desde los 16 hasta los 50 años, sumando 119 peleas, con 103 triunfos y 16 derrotas. Lo noquearon cuatro veces y ganó por nocaut 70 combates.