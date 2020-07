Cuentos sin final

Pierro dejó el papelito en blanco sobre la mesa y bajó la vista. No saben la cantidad de historias que conozco que no tienen final, no digo un final feliz sino un cierre al menos, dijo. Tanto es así que se me da por creer que los finales son un invento de los escritores. Pero las cosas que empiezan, terminan, argumentó en su contra el padrecito.

El comisario Pierro alzó los ojos, buscó los del sacerdote y, con algo de enojo, le dijo que las cosas pasan, no terminan. Nosotros decidimos que tal cosa que sucede es el desenlace de tal otra y no el comienzo de otra, agregó suavizado un poco el tono porque, de todos modos, el cura no tenía la culpa salvo de sus palabras.

Es muy fácil argumentarles que la Cenicienta termina cuando se casa con el príncipe porque convinimos en que sea así, agregó. ¿Por qué no decir que termina con la primera pelea conyugal o con el divorcio? ¿Por qué no decir que el casamiento es el comienzo de otra historia, y que no sigue la del zapatito de cristal y las hermanastras?

Pero la realidad, dijo mirando la mesa como si la representara, ni siquiera tiene esos posibles principios y finales entre los que podamos elegir. Pongamos por ejemplo una historia de amor, dijo y comprendimos que todo lo anterior era apenas un aperitivo de ese relato, Blanca se secó las manos en la falda, el padrecito sonrió y yo me acomodé en la silla.

Pero deberíamos convenir en por donde tengo que empezar: ¿cuándo el Ebdulio era un niño al que pocas chicas le prestaban atención o cuando conoció a la Etelvina?