En agosto volverían las clases presenciales en Jujuy

La ministra de Educación, Isolda Calsina, estimó que en agosto se podría volver a la presencialidad en las escuelas de la provincia. De esta manera se pronunció sobre el acuerdo arribado en la Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) que sesionó de manera virtual el jueves último, donde se definió el retorno a clases y un protocolo de bioseguridad en tal sentido. En ese marco, Calsina aclaró que hay diferencias en cuanto a las metodologías de trabajo con respecto a las jurisdicciones del país. Aunque advirtió que el protocolo nacional tiene exigencias menores a las que rigen en Jujuy.

En una consulta de El Tribuno de Jujuy sobre la demanda de docentes y hasta incluso de alumnos que piden que se suspendan los exámenes virtuales, la ministra respondió que "la tecnología llegó para quedarse". De todas maneras indicó que quienes no quieran rendir de manera virtual podrán hacerlo en su momento, cuando las condiciones sanitarias permitan volver a los exámenes presenciales. Igualmente destacó que el sistema está funcionando bien y que ha recibido comentarios positivos de docentes de la provincia.

Durante una conferencia de prensa virtual realizada ayer con periodistas jujeños, la titular de la cartera educativa sostuvo que el protocolo nacional para poder activar el regreso a clases de forma presencial en la educación obligatoria y terciaria "se va a cumplir, es un protocolo que contiene exigencias menores que las que tenemos nosotros en los protocolos provinciales". Al referirse a la fase 3 que implica en las zonas urbanas la asistencia de un grado de primaria o un año de secundaria por día dijo que "el tema de las fases no podemos modificarlo, porque todavía no sabemos si funciona bien o no. De acuerdo a los sanitarios y al contexto de cada escuela es que se han previsto estas fases en la modalidad en que se ha trabajado y ha sido voluntario todo el programa, porque es disímil, incluso en zonas en donde hay baja conectividad, tal vez el niño tiene un muy buen equipo o tiene acceso a algún dispositivo que le permite tener esa virtualidad. Entonces no es que todos los niños de una misma escuela estén en esa misma condición, por eso dejamos que la familia tenga la libertad de elegir, si considera que lo puede acompañar suficientemente en los aprendizajes, si considera que puede cubrir esta falta de presencialidad de la escuela y que puede llevar adelante la evolución de los niños dentro de estos saberes voluntarios y con la plataforma que les proveen estos Ministerios".

Brindar otra alternativa

Continuó explicando que si la familia cree que no puede desde la casa cubrir esta necesidad, "desde el programa se ofrece esta alternativa para que la familia los envíe a los chicos. Esta característica se va a mantener, con independencia por supuesto, el regreso a clase presencial, es otra cosa, porque es parte de la obligatoriedad de volver a la escuela y es un paso diferente a lo que nosotros estamos ofreciendo y eso todavía no está vigente y se calcula que sería recién en agosto", dijo.

Egresados de forma virtual

Tras expresarse en torno a la toma de los exámenes virtuales, señaló que en el contexto de la fase 1 por el coronavirus, la presencialidad es claramente muy reducida, "la verdad es que a los chicos les encanta la experiencia de rendir, estamos teniendo fantásticos resultados. Se está comprobando que en todas las escuelas se está rindiendo y justamente una docente de Humahuaca me mandó un mensaje diciendo que en su materia doce chicos habían rendido el examen virtual. La tecnología ha llegado para quedarse en las escuelas, desde los años ‘90 se habla de la capacitación en Tics, siempre se la usó como un medio para educar, pero tal vez nunca se tomó conciencia de la importancia que tiene en la vida el lenguaje digital".

En tanto señaló que bajo la modalidad virtual hubo los primeros egresados secundarios.