Familias viven hacinadas y temen que el virus ingrese

Los vecinos que viven en el asentamiento Aeroclub se mostraron muy preocupados por la realidad que atraviesan ya que al haber circulación comunitaria del coronavirus en la capital jujeña extremaron las medidas de bioseguridad y confinamiento debido a que viven en viviendas en situación de hacinamiento. También, muchas familias atraviesan contextos graves de pobreza.

Uno de los ingresos al sector es por la ruta provincial 9, por las viejas entradas que poseía el predio histórico del Aeroclub. Lugar en el que cientos de familias se fueron asentando a lo largo de los últimos diez años construyendo sus respectivas viviendas en espacios muy reducidos.

La situación ahora se torna más preocupante por el contexto de pandemia que atraviesa la provincia teniendo en cuenta el ejemplo de las villas en Buenos Aires donde el virus se propagó rápidamente. Al realizar un recorrido por el asentamiento, los vecinos nos comentaron las dificultades que atraviesan, no solo por el hacinamiento y la pobreza, sino también por vivir en un lugar que posee problemas de cloacas, agua y luz.

Las calles semi vacías y personas que salen rápidamente a realizar sus respectivas compras y de inmediato regresan a sus hogares son las primeras percepciones que se visibilizan en el lugar. También es importante destacar que pocos quisieron acceder a entrevistas y hubo personas que agredieron a nuestro medio cuando transitaba por la zona.

No obstante, algunas personas nos contaron la realidad que viven, como ser Estela Pérez, que es referente del merendero "Aero Feliz" que se encarga de brindarles merienda a más de 60 niños que viven en el asentamiento. En diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "hay mucha necesidad acá, nosotros vivimos acá hace unos 9 años y nunca obtuvimos ayuda estatal como ser para la instalación de cloacas o agua potable. Además las casas están muy apretadas, una está muy cerca que la otra".

"Hay muchas viviendas que son muy precarias, así es muy complicado vivir. Con el tema del coronavirus nos da mucho miedo, estamos cuidándonos pero si ingresa el virus va a ser un gran problema", aseguró. Para ayudar al merendero "Aero Feliz" se pueden comunicar al número: 3884626416.

Pobreza abunda

Además comentó que las familias están muy complicadas económicamente, ya venían desde antes pero por la imposibilidad de trabajar debido a la cuarentena se encuentran peor.

"Hay mamás que vienen y no tienen trabajo, que no les alcanza con el salario de los chicos. Después también chicos jóvenes con hijos, sin trabajo, que me cuentan todas sus preocupaciones y lamentablemente yo no puedo ayudarlos mucho. Me da una pena porque son jóvenes y tienen niños muy chicos, encima viven en casas de chapas y bloques apilados", finalizó.

Cuadro alarmante

El estado de esta población es alarmante por eso solicitan a las autoridades del Comité Operativo de Emergencia que intensifique su participación en la zona a fin de brindarles más información y herramientas a los vecinos para prevenir una proliferación del virus. Además, al ser calles de tierra, hay muchos charcos de agua y malezas, siendo