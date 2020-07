Hoy se conmemora el Día Internacional de cooperativas

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Cooperativas. En Jujuy hay alrededor de 1000 entre y su número fluctúa según el contexto económico. Actualmente desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación pueden gestionar ayuda económica a través de créditos. ‘La actualidad de las cooperativas tiene que ver con la situación que está pasando la mayor parte de la actividad económica del país y del mundo, que no son las mejores. Pero como las cooperativas están relacionadas al sector productivo, muchas de ellas a la cadena alimenticia y por ende pudieron seguir trabajando durante éste periodo de tiempo, no obstante no se trabaja dentro de una normalidad‘, explicó al respecto el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, José Rossetto.

Lo expresó en relación a las cooperativas del sector productivo que dependen del Ministerio de Desarrollo Productivo en Jujuy, mientras que otra parte de las cooperativas de trabajo lo hacen del Ministerio de Trabajo local. ‘Sabemos que hay una retracción económica y que esto tiene un impacto hacia todos los sectores productivos más allá de si tienen una apertura o no‘, agregó Rossetto.

Recientemente hubo una reunión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que ahora depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, de la que participó el director de Acción Cooperativa de la provincia Julio Farfán, donde se determinaron ayudas para las cooperativas.

Es por ello que actualmente las cooperativas jujeñas de trabajo pueden acceder a ayuda económica que otorga la Nación, gestionando desde la página del Ministerio de Desarrollo Productivo ‘https://www.argentina.gob.ar/inaes. El crédito está orientado al capital de trabajo, es decir aquellos gastos necesarios para mantener la actividad, compra de insumos o materia prima, y alcanzará a 1500 cooperativas de trabajo de todo el país, que contarán con tres meses de gracia y la garantía que ofrece el Fogar. Así lo difunde la página detallando que a partir del cuarto mes se empezarán a devolver los intereses, mientras que recién desde el séptimo se comienza a pagar el capital, en nueve cuotas. Las cooperativas podrán solicitar como máximo el monto que resulta de la cantidad de asociados registrados multiplicada por tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles o el equivalente a 30 días de ventas, el que resulte menor. Además, la línea cuenta con el aporte del Fondep, que subsidia 6 puntos de la tasa. Las cooperativas que soliciten el crédito deberán contar con el certificado Mipyme, que se tramita en la página de la Afip y otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo. Argentina tiene alrededor de 12000 cooperativas dedicadas en su gran mayoría a la producción de alimentos, seguros y servicios de internet, energía y agua. Además, hay otras 4000 mutuales destinadas mayoritariamente a salud, turismo y créditos. En total, este sector representa un aporte de alrededor del 10% del Producto Bruto Interno (PBI).