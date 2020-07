Diego Maradona, contra sus hijas: "Hacen todo por plata"

Días atrás, Gianinna Maradona se manifestó preocupada por la salud de su papá; y Fernando Burlando, el abogado de Claudia, sugirió que lo tenían secuestrado.

Este viernes, en Intrusos mostraron un nuevo video de Diego Maradona: allí aparece de pie, en la puerta de su casa y haciendo un duro descargo contra sus hijas. "Están haciendo todo por plata", afirma Diego, algo agitado pero sin vacilaciones.

"Estaba muerto, ¿no? Y ahora qué van a decir, qué van a inventar. Están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie", comienza diciendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Y agrega: "Maradonianos, los adoro, los quiero y síganme que yo no les voy a fallar. No les fallé nunca y esta tampoco. Aunque me quieran bastardear y me digan lo que me quieran decir. Yo tengo alrededor mío a la gente que yo quiero, la que realmente me hace bien. Tranquilos, un beso grande".