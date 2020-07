Antes de fin de mes, Cauchari inyectará energía limpia al sistema mayorista

El parque solar Cauchari, de 300 Mw (megavatios), comenzará a inyectar energía renovable al sistema argentino de interconexión -a un costo de 60 dólares el megavatio-hora (MWh)-, en principio desde fines de este mes si supera las pruebas necesarias para el enlace.



"Jujuy se posiciona no solamente en el país sino en el mundo como un gran proveedor de energías renovables en base a esta riqueza que nos regala la naturaleza, con una de las radiaciones solares más altas del mundo", aseguró el secretario de Energía provincial, Mario Pizarro, a Télam.



La mega planta, montada a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar en la Puna jujeña, finalmente será habilitada luego de varias postergaciones.



La última demora registrada fue por la construcción de la subestación transformadora del Altiplano, que no era competencia de la provincia, la cual quedó concluida.



La obra de Cauchari Solar SE se encuadra en el concepto de "energía verde", de cuidado del medio ambiente, impulsado por el Gobierno provincial, y contribuye al cambio de la matriz energética.



Con más de 2.400 horas al año de sol pleno, la geografía y el clima de la Puna crean condiciones únicas para la generación de energía solar, donde se plantaron a tierra 1,2 millón de paneles fotovoltaicos a lo largo de 600 hectáreas en el departamento de Susques.



De esta manera, se convertirá en el más grande de su tipo en Latinoamérica con una potencia de 300 Mw, y una capacidad para abastecer a 100 mil familias.



De no mediar inconvenientes las pruebas de conexión terminarán a fin de mes, para lo cual Cammesa (la administradora mayorista) deberá emitir los instrumentos resolutivos que aprueben el comportamiento de la línea.



"Cauchari forma parte de una política de Estado que está en consonancia con la preocupación de muchos países del mundo en la lucha contra el cambio climático y el gas de efecto invernadero", afirmó Pizarro, y agregó que la obra es el resultado de "una visión estratégica grandísima".



Cauchari empleó durante las diferentes etapas de construcción a más 1.200 personas (el 60% de ellos residentes de la zona), siendo el único proyecto en energía renovable que es netamente provincial.



Antes de ejecutar el proyecto se realizaron las consultas previas a las comunidades del lugar que "son socias de Cauchari", indicó el funcionario.



En ese sentido, la comunidad de Puesto Sey, del Pueblo Atacama, obtendrá un 2% de las utilidades que produzca la planta.



Cauchari Solar, conformado por tres plantas de 100 Mw cada una, comenzó a tomar forma hace cuatro años después de que la provincia ganara la licitación nacional e internacional convocada por el Gobierno nacional en el marco del programa RenovAR (ronda 1).



"Lo que se licitó en realidad es el precio por el cual nosotros vamos a vender la energía renovable al mercado eléctrico mayorista, 60 dólares el megavatio hora por 20 años", indicó Pizarro.



"Está garantizada la compra a través de un contrato PPA que suscribió Cammesa con la provincia de Jujuy", dijo en relación con lo que en total produzcan los tres parques solares.



La mega obra estuvo a cargo de las contratistas Power China y Shanghai Electric, a partir de la toma de un crédito del Eximbank con una tasa del 3%, y de la colocación de un bono internacional ("bono verde") por parte del Gobierno provincial.



La finalización de la obra civil y terminación mecánica de las tres plantas se concretó el año pasado.



El antecedente más inmediato de inyección de energía solar al sistema interconectado del país es el parque fotovoltáico Ullum de San Juan, de 13,5 Mw de potencia, en julio del año pasado.