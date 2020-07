Chile registra segunda alza consecutiva de contagios diarios de coronavirus

Las autoridades sanitarias chilenas reportaron hoy 3.758 casos de coronavirus en la última jornada, lo que supone la segunda alza consecutiva de contagios diarios en el país, que llevaba más de una semana con una tendencia a la baja en las infecciones por Covid-19.



De los nuevos casos registrados, 2.951 son sintómaticos, precisó el ministro de Salud, Enrique París, quien dio a conocer hoy el nuevo reporte oficial durante una visita a la isla de Chiloé.



Con 291.847 casos, Chile es el tercer país con mayor número de casos de coronavirus en América Latina y el sexto a nivel mundial.



En las últimas 24 horas se reportaron, asimismo, 141 nuevas muertes, lo que eleva a 6.192 el total de fallecidos por la pandemia en el país.



En tanto, las autoridades sanitarias señalaron que 2.077 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 1.731 están con ventilación mecánica y 404 permanecen en condición crítica, consignó el diario La Tercera.



Consultado por la gestión de la crisis, el titular sanitario manifestó que la situación "no ha sido un lecho de rosas pero nos mantendremos luchando hasta el final".



Paris recordó, además, que la definición de las cuarentenas para combatir el brote en el país son determinadas por un equipo amplio de profesionales del Gobierno y no solo por el presidente Sebastián Piñera.



Para ello, explicó que se tienen en cuenta varios factores, como el aumento de casos en relación a la cantidad de habitantes, la concentración de casos en lugares específicos, las condiciones socioeconómicas y la capacidad hospitalaria, entre otros.



"Esta decisión, como ya lo he repetido muchas veces, se toma en conjunto con varias autoridades. Nunca la toma el Presidente de la República solo, como se ha querido criticar. Se reúne un comité de expertos, donde se toman en cuenta todas estas condiciones y en base a eso se toma la decisión", insistió.



Durante los últimos días, varias protestas fueron convocadas en distintas zonas de la capital en rechazo a la gestión que hizo el Gobierno de Piñera ante la pandemia de coronavirus, que ha derivado en un agravamiento de la crisis social y económica en Chile.



En el marco de estas manifestaciones, un hombre de 21 años murió por disparos en la comuna chilena de Melipilla, a unos 70 kilómetros de la capital, Santiago.



La víctima, de nacionalidad haitiana, fue trasladada con vida hasta el hospital San Jose de esa localidad, pero falleció en el camino.



Carabineros aseguró que los disparos, que impactaron al hombre en el tórax, provinieron de los mismos manifestantes y que iban dirigidos al personal policial que estaba en el lugar con equipo antidisturbios, informó la web chilena Radio Cooperativa.



Durante las últimas horas se han registrado desórdenes en distintas partes de Santiago, como Estación Central, Pudahuel, Peñalolén, La Granja y Quilicura.