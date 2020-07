Sánchez con la idea de continuar en Gimnasia

Las intenciones están de ambos lados. Matías Sánchez, volante central de Gimnasia pasó gran parte de la cuarentena por el Covid-19 en Jujuy y hace pocos días regresó a Buenos Aires, y desde allí habló con El Tribuno de Jujuy donde confirmó que mantiene como prioridad volver al "lobo" aunque un detalle contractual es el que puede inclinar la balanza.

El nacido en Temperley detalló que "estuvimos casi 6 meses con la familia en Jujuy y es una provincia que nos gustó mucho la tranquilidad y la gente. Lamentablemente no pude jugar mucho porque se cortó todo en la 6º fecha y por lo que hablé con los dirigentes y el profe (DT Sialle) quieren armar un plantel para meterse al reducido y apuntar a los más alto. Y me hicieron saber que estaba incluido en el proyecto y eso me puso muy contento por eso les hice saber que yo quiero formar parte", agregando que "de las dos partes tenemos las mismas intenciones y ahora hay que espera porque si bien había firmado un contrato por un año y medio, arreglé solamente el salario por estos 6 meses. Así que estoy esperando del club una oferta formal pero está la intención de encaminar este proyecto y volver con Gimnasia a Primera División", señaló de entrada.

El campeón juvenil del Mundial Sub 20 en el 2007 acotó que "nos pusimos de acuerdo de que terminó el contrato para que ellos no tengan la carga de seguir abonándome con esta incertidumbre. Entiendo la situación pero los clubes sufren mucho y cuesta administrar pero también me estuvieron llamando algunos equipos de Primera División pero nada concreto, sólo me consultaron sobre mi situación y ante estas posibilidades voy a escucharlas también por respeto", afirmó.

El mediocampista de 32 años surgido en Racing Club se refirió al aislamiento expresando que "al principio nos guardamos en casa estando en Jujuy. El profe Claudio Bóveda nos había dado unas rutinas bastantes duras y buenas que en la primera semana donde tuvimos la expectativa de poder volver. Pero después se fue parando todo y donde la cabeza juega un rol importante y en un momento me caí un poco, pero cuando se liberó de salir a la calle 3 veces por semana se pudo hacer algunas rutinas más", añadiendo que "me prestaron algunas pesas del club y me servían para entrenar y en casa hacer tramos cortos en el fondo, se hizo más llevadero a comparación de mis compañeros que viven en departamentos. Igual con la familia tratamos de hacerla llevadera y en mayo cuando se habilitaron los restaurantes hasta pudimos salir a comer por el cumpleaños de mi hija", sostuvo.

Más adelante el campeón de la Copa Libertadores 2009 con Estudiantes de La Plata aclaró que "cuando volvió a fase 1 nuevamente cumplimos todo pero lo peor fue que no pudimos volver a jugar al fútbol. Y ahí consulté al COE porque surgió un problema de un familiar en Buenos Aires. Fue un viaje largo con muchos controles pero ya empecé otra vez a entrenar en medio de tanta incertidumbre", selló.

San Martín T

El vicepresidente de San Martín de Tucumán, Ricardo Seoane, cuestionó la decisión de la AFA de recusar el fallo del Tribunal de Disciplina que no hizo lugar al pedido de sanción realizado contra el presidente del club tucumano, Roberto Sagra, y denunció que a los principales futbolistas del plantel que quedaron libres tras vencer sus contratos les recomendaron que “vayan a jugar a Tigre”, uno de los clubes que busca retornar a Primera. “La AFA nos sigue dando un trato desigual”, aseguró el dirigente tucumano y señaló que “llevamos más de 100 días de angustia y el club está quebrado”.

San Martín recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para solicitar se oficialice el ascenso del equipo a raíz que la AFA dio por finalizaba la temporada.

Tres jugadores renuevan en All Boys hasta fin de año

Tres jugadores, todos surgidos en las divisiones formativas del club, acordaron en las últimas horas seguir vinculados a All Boys hasta diciembre venidero, aún cuando todavía no se sabe fecha de reanudación del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

Se trata del capitán Darío Stefanatto (35 años), del defensor Lautaro Lusnig (21) y del mediocampista Tomas Kolln (22). Los tres tenían vínculos que vencieron en junio pasado y, ahora, los renovaron por seis meses más.

De este modo, la entidad de Floresta sigue con el objetivo de mantener la base del elenco que participó en el certamen de la Primera Nacional hasta marzo pasado, cuando la pandemia del coronavirus interrumpió la acción.

Días atrás, el arquero Joaquín Pucheta había arreglado un nuevo contrato hasta diciembre de 2021.

En tanto, los directivos del club “albo” continuarán las conversaciones con el defensor Facundo Cardozo y con el atacante Facundo Parra, con el objetivo de que los dos extiendan sus vínculos.

En cambio, el defensor Ignacio Vázquez, con contrato en la institución de Floresta hasta junio de 2021, buscará renegociar un nuevo préstamo en Belgrano de Córdoba, el club para el que actuó durante el último semestre.

Los otros jugadores que continúan en el plantel son: los defensores Santiago Bustos y Facundo Melillán, los mediocampistas Facundo González, Mirko Ladrón de Guevara, Ariel Lucero y Brian Sarmiento; más los delanteros Milton Céliz, Alan Espeche y Marco Iacobellis.

También se entrenarán junto al plantel profesional el arquero Fernando Verzino y el defensor Santiago Barraza (clase 1999); el defensor Facundo Butti y el delantero Norman Díaz (2000) y el extremo Lautaro Guzmán (2001).