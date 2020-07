La ESI ayudó a visibilizar casos de abuso en estudiantes

A través de la aplicación de la Educación Sexual Integral en el Bachillerato Nº2 del barrio San Pedrito se visibilizaron casos de abuso y violencia, antes y durante la cuarentena, que sufrían niños y adolescentes que asisten a esa institución, indicó la asesora pedagógica Valeria Arroyo.

Para denunciar atropellos en niños y adolescentes se encuentra disponible la línea telefónica gratuita 102.

Explicó que mediante esa herramienta lograron garantizarles derechos que venían siendo vulnerados en una población estudiantil que pertenece a sectores populares y muchos sufren de diversos flagelos atravesados por la pobreza estructural.

"En un contexto de pandemia muchas problemáticas se acentúan. Nos llegaron casos muy duros de adolescentes y niños que no tienen ropa de abrigo, ni para comer. Por ende no pueden educarse como corresponde y encima no cuentan con celulares o computadoras", mencionó Arroyo en diálogo con El Tribu no de Jujuy.

Al ser virtual la educación en la actualidad, la asesora pedagógica buscó la forma de llegar al alumnado como lo hacía habitualmente cuando las clases eran presenciales, y para ello elaboró un carismático mensaje en donde colocó su celular a fin de que los estudiantes se comuniquen con ella para que expresen si están atravesando por algún problema.

En ese sentido comentó que "ya no está la oficina de la asesora para que ellos vayan y me cuenten lo que les pasa o me pidan algún método anticonceptivo. Por eso hice ese mensaje y logré llegar a ellos, había que hacer algo porque sus contextos familiares empeoraron".

"¿No te sentís bien o no tenés con quién hablar?, ¿hay algo o alguien que te incomoda?", fueron algunas oraciones que empleó para captar su atención de una forma no tan directa con el objetivo de que se animen a hablar con ella y no tengan miedo de contarle lo que les pasa.

El mensaje fue viralizado gracias a docentes y directivos que los difundieron por redes sociales y en sus contactos con los alumnos.

Un caso preocupante

De a poco empezaron a llegar algunos relatos muy crueles a la asesora pedagógica que contó uno de ellos. "Fue muy difícil lo que pasó ese mismo día que se lanzó el mensaje. Es muy difícil manejar los sentimientos cuando hay que intervenir en un caso de abuso sexual a la distancia, cuando no podés abrazar a la alumna y agarrarle la mano. Ella me contó que recibió mi número y me dijo lo que le pasó", afirmó.

Siguió diciendo que "’me siento triste’ me dijo, y develó que estaba siendo atacada sexualmente por un miembro de su familia desde el año pasado. Entonces al enterarnos de esto, como nos pasó muchas veces, activamos una red de contención. Hicimos la denuncia al 102 y actuamos rápidamente en darles consejos para evitar que la sigan violentando hasta que actúe la Justicia".

Por último expresó que situaciones como éstas y otras de violencia con altos niveles de crueldad hacia los alumnos son constantes, pero ya existe un protocolo de contención que se fue elaborando durante años desde el establecimiento que ante estos casos articula con la línea 102 y los organismos de seguridad pertinentes para que hagan algo al respecto de inmediato y el alumno no continúe con el sufrimiento que padece.

Corresponsabilidad de docentes



VALERIA ARROYO - ASESORA PEDAGÓGICA DEL BACHI Nº2.

Valeria Arroyo, asesora pedagógica del Bachillerato Nº2, sostuvo que la ESI fue una herramienta clave para establecer que el interés superior viene del alumno y eso se instaló en el establecimiento. “Hay una palabra clave que es la corresponsabilidad en el abordaje de las situaciones de vulneración de derechos que afectan las trayectorias educativas de los chicos”.

Esta idea de corresponsabilidad hizo que los docentes y todo el personal de la escuela se comprometa a contener cuando algún alumno sufre una vulneración. Hay casos de discriminación, violencia y vínculos violentos que fueron surgiendo, y que fueron detectados por docentes que tienen muy arraigados a este concepto.

En ese sentido señaló que “se realizan seguimientos por parte de docentes, preceptores y directivos a los alumnos para poder saber cuándo les ocurre algo. Durante la cuarentena hubo casos en los que docentes tuvieron que ir hasta sus domicilios para llevarles el material y a ayudarlos en algunos casos con donaciones de mercadería y ropa”.

La Educación Sexual Integral, además viene a “desnaturalizar una idea romántica de la escuela como garante de derechos pero no siempre ocurre aunque tenemos que apuntar a eso”, agregó.

Importancia de contenerlos

Previo a los exámenes virtuales que se tomaron estas últimas semanas se realizó una interacción con los alumnos que en algunos casos se presentaron a rendir previas de quinto año.

Uno de los casos que conmovió a los docentes fue el de un joven en situación de pobreza que habló en un examen de historia sobre derechos sociales adquiridos en el país y al preguntarle si él poseía esos derechos en su casa y en su familia, respondió que no con los ojos llenos de lágrimas. Pero luego dijo que para eso quería rendir las materias previas, para recibirse y adquirir derechos que le corresponden, respuesta que causó tristeza y a la vez admiración en el equipo docente que le tomó el examen.

Cinco ejes importantes

La Ley de Educación Sexual Integral surgió en el año 2006 y su objetivo es superar el enfoque que antes prevalecía en las escuelas donde para referirse a sexualidad solo se hablaba de aspectos biológicos. Además abarca aspectos espirituales, psicológicos, sociales, económicos, etc. con una mirada holística de la realidad, de las personas y en especial de los niños, niñas y adolescentes buscando que ellos puedan obtener herramientas para prevenir situaciones de vulneración de derechos.

Tiene cinco ejes importantes para remarcar, a partir de los mismos se sostiene la aplicación de la ESI y con más énfasis ahora en el contexto de pandemia que obligó a la implementación de la modalidad virtual.

Existe un eje en enfoque de derechos, que se relaciona a marco legales que la anteceden e integran otras leyes que fueron surgiendo como la de Identidad de Género o Matrimonio Igualitario.

También reconoce la perspectiva de género para hacer una sociedad más igualitaria, y se construyan nuevas formas de masculinidades y femineidades que no estén atravesadas por desigualdades.

El cuidado del cuerpo y la salud es otro eje que cobra vital relevancia en este contexto de pandemia, “es clave que reconozcan las practicas que los ponen en riesgo de contagiarse. Esto también implica lo relacionado a lo sentimental, y en este caso la salud mental por el aislamiento y cuarentena”, aseguró Arroyo.

Está el eje de respetar la diversidad que promueve conceptos en docentes y alumnos sobre la pluralidad y diversidad que existe en la sociedad. Además la ESI incluye la afectividad, “que es el que más trabajo yo como asesora pedagógica, y se relaciona con cuidar las relaciones interpersonales tanto en el alumno como en el docente visualizando que sucede con ellos. Esto fue vital dentro de la modalidad virtual. Otro eje es la intimidad que se trabaja mucho para prevenir situaciones de abusos sexuales”, manifestó.