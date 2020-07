Pensar el aislamiento como medida de cuidado

Cuáles son las reacciones emocionales que genera la cuarentena en las personas y de qué manera se las puede sobrellevar, fueron algunos de los aspectos analizados por la psicóloga Ayelén Valeria Lascano en una entrevista con El Tribuno de Jujuy. "Me parece que el foco tiene que estar puesto en la salud y no en la enfermedad", aseguró la profesional que también se desempeña en el Servicio de Salud Mental del Same. En primer término habló sobre cómo podemos resignificar el aislamiento como una medida de salud. "Porque justamente nos preguntamos cómo puede resultar el encierro saludable, porque en todos los tratamientos de la salud mental, el encierro ha sido bastante cuestionable, se asemeja mucho a medidas de institucionalización, a medidas que tienen una historia en la salud mental muy cuestionadas", sostuvo.

"Hay muchos dispositivos de atención que están habilitados y hay que cuidarlos como Telesalud, terapia online y Caps", sostuvo.

Además se refirió a la importancia de entender que el aislamiento genera una ruptura de tres factores de la vida cotidiana que son: el tiempo, el espacio y el vínculo con los otros.

En este punto señaló que el aislamiento particularmente en nuestra provincia ha causado un efecto rebote que impactó de mayor manera. "Porque tuvimos primero la fase de aislamiento donde pudimos tomar conocimiento de qué se trataba la cuarentena. Después hubo una vuelta a la cotidianeidad con algunas recomendaciones y cuidados, pero donde muchos nos relajamos en este sentido, las personas se volvieron a organizar y a encontrar otros modos de sanar esta primera fase. Y de repente, nos encontramos con un segundo momento que tiene que ver con la fase 1", explicó.

Retomando el tema de los organizadores de nuestra vida; el tiempo, el espacio y el vínculo con los otros, apuntó que el primero tiene que ver con organizar las actividades cotidianas en base al tiempo, por ejemplo el desayuno, ir a trabajar e ir a la escuela. El espacio que implica la circulación de los cuerpos, es decir moverse desde la casa a las instituciones de trabajo, circular en los medios de transporte o en los espacios públicos. En tanto que el vínculo con los otros, donde como recomendación por el aislamiento se evitó el contacto con amistades y familiares. "Si uno entiende que una medida de cuidado afecta esos tres organizadores, lo que vamos a esperar necesariamente son efectos que no se pueden prevenir pero tampoco se pueden patologizar", dijo Lascano.

Mientras tanto agregó que hoy estamos en un momento en donde esos efectos se habían podido medianamente vuelto a organizar cuando "se volvió a abrir todo y ahora hubo, para mí, un agravamiento por la circulación local del virus", apuntó.

El sueño y la alimentación

En este contexto también planteó que hay efectos que son esperables y que actúan a nivel de las emociones o del manejo de la ansiedad, que tienen que ver con un agotamiento, irritabilidad y por ende toca dos cuestiones básicas que se deben cuidar, como el sueño y la alimentación. "Cualquier efecto de estar por ejemplo más enojado, más ansioso, poca concentración en las personas que les toca trabajar en casa, muy poca concentración en el quehacer y bajo desempeño laboral. Si uno ya venía con alguna patología o enfermedad de salud mental, también se pueden agravar en estos momentos, por ejemplo el incremento del consumo, esto necesariamente es algo que va a pasar, no se puede prevenir porque es esperable", explicó la especialista.

Poder verbalizar el miedo y hablar de la muerte

La psicóloga Lascano se refirió además a que hay algunos autores que hablan sobre el aislamiento o la cuarentena como una etapa semejante al duelo, a una pérdida y que conlleva a pensar cuáles son las representaciones o las fantasías de la muerte. “Por eso se exacerban cuidados también porque este virus nos ha llevado a pensar directamente en la muerte de uno y en las personas con las que convivimos. Ni hablemos de las representaciones de la muerte en base a las personas que están trabajando en primera línea, o los casos que nos vamos enterando. La fantasía de muerte es algo que se ha puesto en evidencia y sería bueno preguntarse por qué en este momento. Creo que es muy importante poder verbalizar el miedo y hablar de la muerte. Empezar a preguntarnos qué es para nosotros la muerte, qué significa, porque también es parte de la vida”, dijo.

No buscar a culpables

En tanto indicó que desde el área de Salud Mental uno puede entender que ante el temor a la muerte, produce cierto alivio buscar nombres, culpables, ponerles un nombre a personas que generan o producen estos malestares. “Me parece que el poner nombres a esos culpables, si bien genera un alivio a las personas que lo retransmiten es contraproducente porque nos genera mayor temor y nos crea falsas representaciones de lo que se trata en realidad la medida de aislamiento como cuidado, donde tiene que promoverse la solidaridad y el cuidado entre nosotros”.

Representaciones que genera



MEDIOS - INFLUYEN EN CÓMO RESIGNIFICAR LA IDEA DE AISLAMIENTO Y EL CUIDADO.

“Saber elegir los medios de comunicación para conocer qué es lo que está pasando”, es clave en este tiempo de pandemia, dijo la psicóloga al agregar que son un factor máximo influyente en cómo resignifiquemos la idea de aislamiento a una medida de cuidado y de salud. “Los seres humanos somos personas sociales y nos relacionamos con los otros, el aislamiento es una medida que causa efectos colaterales, pero a la vez es una recomendación como cuidado y para resignificar eso es importante la información que a nosotros nos sirve para entender que lo que estamos haciendo es una medida de cuidado”, mencionó.

A su vez, dijo que en esto hay mucho riesgo porque las representaciones que genera el tema del virus tienen que ver con la culpa y el castigo y eso juega un factor negativo de cómo entender el aislamiento. “Porque te enfrenta a una idea de encierro ligada a la criminalización y eso juega dentro de la cotidianidad de una familia un factor de ansiedad que es negativo, porque empiezas a señalar, dejás de tener una medida de cuidado desde el amor al otro, a una medida de castigo o de señalización porque el otro que también te tiene que cuidar entra en fantasías de castigo”, sostuvo.

Las dos ideas de crisis

Por otro lado, hizo hincapié en que en estos momentos hay dos interpretaciones de la crisis. La crisis como caos, donde todo lo que produce esta etapa de crisis viene a romper con todo lo anterior, “entonces todo lo que no venían haciendo durante toda tu vida lo tenés que hacer ahora”.

Señaló que hay otras ideas vinculadas con ver a la crisis como una oportunidad, “haciendo foco en el presente te empiezas a preguntar en la cotidianidad de tu casa, en las tres variables: el tiempo, el espacio y el vínculo con el otro. Preguntarme cómo cuido el vínculo con el otro, de esa manera evito discusiones sobre la cotidianidad de una rutina de la casa para poder hacer de esa casa también un ambiente sano”, dijo.

Por último la especialista remarcó que es importante promover los dispositivos de atención.

“Hay muchos recursos terapéuticos para utilizar como Telesalud, muchos psicólogos están haciendo terapias online. Hay dispositivos de atención que están habilitados, hay que promoverlos”, cerro.