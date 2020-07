Rosario Central, el primer club en volver a juntarse

Los dirigentes de Rosario Central presentaron ayer por la mañana al flamante entrenador, Cristian "Kily" González, a los jugadores del plantel profesional, en un particular acto del que participaron 40 personas en el césped del estadio "Gigante de Arroyito", con un estricto protocolo de seguridad por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Santa Fe.

El "Kily" González, junto a su cuerpo técnico y un puñado de dirigentes "canallas", entre quienes estaban el presidente Rodoldo Di Pollina, el vicepresidente Ricardo Carloni y el secretario de Finanzas Fabio García, ocuparon una mesa situada en el campo de juego, cerca de los bancos de suplentes y de espaldas a la platea de Cordiviola, mientras los jugadores se sentaron en sillas dispuestas en la cancha, con la distancia reglamentaria dispuesta por el protocolo de prevención del Covid-19.

"Habíamos planeado hacer la presentación en el Salón Presidencial del Gigante, pero la provincia no nos autorizó y acordamos hacerlo en la cancha, con todas las medidas de seguridad que exige el protocolo del coronavirus", declaró el dirigente "canalla" Fabio García a Télam.

"Kily" González estuvo acompañado por sus ayudantes de campo Diego "Pastilla" Ordóñez y Horacio "Petaco" Carbonari, y sus preparadores físicos Ernesto Colman y Damián "Morci" Hernández, en un acto con acceso prohibido a la prensa, socios e hinchas.

Ezequiel Lavezzi

Dicen que "la esperanza es lo último que se pierde" y vaya si así lo creen en Rosario Central, luego de que una charla entre el flamante entrenador, Cristian González, y el exjugador Ezequiel Lavezzi deje la puerta abierta para un retorno a la actividad del "Pocho" con la camiseta del "canalla".

Si bien tan sólo fue una charla y no hubo contacto con la dirigencia, lo cierto es que el ahora retirado jugador no le dijo que no al "Kily", aunque primero debería ver cómo está físicamente.

Justamente con respecto a esto, el preparador físico del club, Ernesto Colman, sostuvo hace unos días en diálogo con La Banda Futbolera (FM 107.5 de Rosario) que sería una parte vital para concretar la llegada del "Pocho": "Se tendrá que hacer una evaluación exhaustiva, ver cómo está su perfil antropométrico, cómo está su consumo de oxígeno, distintas pruebas físicas que se pueden establecer y a partir de ahí arrancar, sin cometer locuras con un jugador que hace siete meses está fuera de la competencia".

Si se concreta, será el regreso de Lavezzi al club en el que hizo gran parte de las divisiones inferiores pero con el que no debutó como profesional. Por ahora, desde su entorno aseguran que "hay chances serias de que se haga", por lo que en el Canalla aguardarán y no bajarán los brazos.

El "Pocho" supo vestir las camisetas de varios clubes de renombre en Europa como por ejemplo la de PSG de Francia donde ganó con el equipo de la capital francesa, ligas y copas nacionales durante el período 2012 - 2016.