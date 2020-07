“Es muy emocionante estar por un año en la Base Orcadas”

El suboficial primero de la Armada Argentina Raúl Javier García se encuentra a más de 4.500 kilómetros de su San Pedro de Jujuy natal. Está invernando en la base más antigua de Argentina, en la Base Antártica Conjunta Orcadas en Isla Laurie, junto a personal militar de fuerzas armadas, científicos y meteorólogos.

Desea que "todos aquellos a quienes les gusta la profesión, no pierdan las esperanzas de algún día llegar acá".

Raúl disfruta mucho de trabajar en ese lugar al que lo llevó su carrera. "Disfruto cada momento de lo que me toca vivir a diario con mis compañeros, porque me gusta lo que hago, y lo siento muy profesional. Desde que ingresé a la Armada a los 18 años soñé con vivir y disfrutar de todo lo que me sucediera a mi paso", indicó a "Mar Adentro Gaceta Marinera" de la Armada Argentina.

Hoy se encuentra en el continente blanco, siendo uno de los 16 miembros que integran la dotación Orcadas para la invernada 2020-2021. "Es muy emocionante estar en este lugar; siempre lo soñé", agregó y contó que su primera Campaña Antártica fue durante el verano del 2014 en la Base Petrel, aunque esta vez es la primera que pasará un año entero en la Antártida.

En el cargo Reparaciones y Lucha Contra Incendios, el marino sampedreño es el encargado del mantenimiento general de la base, es así que "cualquier cosa que se averíe o necesite arreglo es mi responsabilidad restituirlo a su estado original".

Su día antártico comienza bien temprano con la formación y pone manos a la obra en actividades propias de su cargo, como reparar y mantener en funcionamiento los distintos servicios de la base. "También chequeo que los elementos de lucha contra incendios estén siempre listos a usarse en caso de necesidad y colaboro en tareas generales de la base como acarrear nieve en cubetas que luego se derrite en tanques para abastecer de agua a la base, cubrir guardias y estar dispuesto a ayudar en lo que me pidan".

El marino jujeño cuenta con mucha experiencia en la Armada por sus 23 años de servicio desde que ingresó en 1997. Se especializó en Máquinas y se capacitó más adelante en Control de Averías. Hoy tiene 41 años y se encuentra en la jerarquía de suboficial primero.

"Aún recuerdo mi primera navegación en el buque logístico ARA ‘Patagonia’ en el 2002, y las navegaciones en la corbeta ARA ‘Drummond’ patrullando el Mar Argentino en el 2006; y los muchos sueños por cumplir aún, tanto en lo profesional y personal", contó.

"Siempre busco estar ahí con esfuerzo y sacrificio; es lo que aprendí en esta carrera y trato de superarme todos los días, dando el ejemplo a mis pares y esperando lo mejor. Servir a la Patria es dar lo mejor de mí a diario y en cada momento, sin pedir nada a cambio", aseguró.

San Pedro siempre presente

"Desde muy chico, cuando tenía 7 años, les decía a mis padres que quería ir a la escuela militar, después de grande me llamó mucho la atención la Armada y cambió mi vida", contó Raúl. Eligió especializarse en Máquinas porque venía de la Escuela Técnica Nº 1 de San Pedro. "Mi especialidad es mi orgullo", destacó. La primaria la hizo en la escuela Nº 217 "Aeronáutica Argentina".

En San Pedro vivió en el barrio Patricios en la calle Puerto Argentino donde aún se encuentran sus padres y hermanas: Genaro García y Salustiana Cruz; Gloria y Rocío.

"Algo que nunca olvido es que cuando tenía 10 años, los domingos a la mañana era el primero en llegar a la cancha para jugar al fútbol, momentos inolvidables de una infancia feliz", rememoró.

"Mis mejores recuerdos son cuando iba a la escuela primaria con mi hermana mayor, Gloria, las calles de mi barrio, la casa donde me crié, mis amigos de niño. Siempre están presentes en mí", acotó.

Hoy la Armada Argentina se ha convertido en esa otra familia llena de afectos y contención. "Del ámbito naval y de todos los destinos donde estuve, me gusta compartir con mis compañeros, me gusta su gente. La Armada es mi vida, mi familia y la llevo con orgullo a donde vaya", concluyó.

Dotación Orcadas, 2020-2021

"Mar Adentro Gaceta Marinera" informó que el Capitán de Fragata Andrés Lucas Seidel asumió la Jefatura de la Base Conjunta Antártica Orcadas en febrero de este año y está a cargo de la dotación conformada por 16 miembros: dos científicos de la Dirección Nacional del Antártico, dos profesionales del Servicio Meteorológico Nacional, tres militares de Ejército y nueve de la Armada.

Por primera vez se otorgó a las bases antárticas argentinas el carácter de "conjuntas" al conformar sus dotaciones permanentes con personal proveniente de las tres fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las que brindan apoyo a las actividades científicas que se llevan a cabo en el continente.