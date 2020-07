"Estamos viendo más trastornos de ansiedad, como que ésta nos gana"

Además de la angustia, ¿cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes que se producen durante la cuarentena?

Lo más frecuente obviamente tiene que ver con las ansiedades, miedos y la angustia que implica la posibilidad de estar contagiados. Eso hace que nuestros niveles de ansiedad se eleven y generen algunos malestares y situaciones de estrés; y en algunos casos ha llevado a situaciones de desborde emocional.

Con respecto, por ejemplo, a quienes tenían mucha ansiedad por los resultados de sus estudios de hisopado del PCR, el Laboratorio central obviamente tiene una capacidad y un límite, las demoras aumentaban las ansiedades y angustias, comprensiblemente porque querían saber si estaban o no contagiados con este virus. Pero a medida que van llegando los resultados bajan los niveles de miedo. Luego que se que reciben los resultados positivos, se acompaña al equipo médico para cuando se da la noticia y se realiza la contención emocional cuando reciben la información de que son detectados positivos y posteriormente son trasladados.

-¿Tienen todos los sectores cubiertos?

Sabemos que esto es una porción muy pequeña que estamos atendiendo y queda pendiente toda una circunstancia con la población en general, con los niños, adolescentes y adultos mayores. Creo que es la tarea pendiente donde nuestro conocimiento, nuestro saber desde el área de Salud Mental es la tarea a desarrollar. Poder contener y asistir a la gran cantidad de población que está afectada por esta circunstancia de pandemia.

-¿Y cómo se va a manejar el tema, cuáles son los consejos para llegar al grueso de la población y en las franjas que menciona de niños, adolescentes y adultos mayores?

Leí un estudio de la UBA que determinaba un aumento de problemáticas en el campo de la salud mental. Ellos habían hecho un estudio sobre la población y encontraron que esto se iba incrementando, y en notas pasadas decían que se nos venía próximamente la pandemia de salud mental. Creo que tendremos grandes problemas a futuro, y si no realizamos las acciones y tareas necesarias para contener esta situación vamos a tener graves consecuencias. Me parece que es fundamental establecer estrategias comunitarias con el primer nivel de atención. Desde mi punto de vista creo que tendríamos que desarrollar una estrategia mucho más de acercamiento y accesibilidad de los sistemas de atención a la gente. Creo que hay que generar programas de acciones e intervenciones focalizadas a los grupos más vulnerables que son los que más necesitan. Y creo que es una tarea donde quizás desde mi punto de vista no hay que esperar que la gente llame al 0800, o que baje una aplicación porque mucha no tiene idea por ejemplo de lo que es Zoom o los medios para hacerlo como los adultos mayores. Creo que esa población no está accediendo y es la que tendrá mucha más dificultades, y esas son las estrategias que hay que generar con ellos, con nuestros adolescentes y fundamentalmente los niños.

-¿Desde el COE todavía no se están haciendo estas estrategias?

Desconozco. No podría decir sí o no. Sé que la estrategia es Telesalud y el 0800, quizás ya lo implementaron y yo no lo conozco, pero desde mi punto de vista, implementaría un programa de intervención focalizado a estos grupos más vulnerables, pero con una inserción territorial y comunitaria.

-Y estos problemas psicológicos ¿cuánto se pueden agravar a lo largo del tiempo?

Lo que nosotros estamos intentando es disminuir el impacto que implica la afectación por la pandemia, el aislamiento, las situaciones de corte de vínculos sociales, de las actividades cotidianas, los lazos emocionales. Eso va a afectar enormemente en nuestras adolescencias y en nuestros niños.

-¿Cómo puede repercutir?

Muy probablemente tengamos un aumento en lo que significa problemas de socialización, vamos a tener muchos más problemas de los trastornos de los estados de ánimo. Ahora estamos viendo más los trastornos de ansiedad, es como que la ansiedad nos está ganando, pero posterior a la pandemia muy probablemente tengamos situaciones de trastornos de estrés postraumático, y situaciones de depresión. Creo que serán las circunstancias que tendremos que enfrentar en términos de asistencia, mucho más importante y de mayor magnitud.

-¿Cómo y con quiénes están tra bajando el aspecto de salud mental en el COE?

En realidad nosotros establecimos una prioridad con respecto a las personas que venían con sospechas de estar con Covid-19, entonces se hace una evaluación psicológica de todas las personas que ingresan y se establece un procedimiento a continuar con un seguimiento diario o de dos veces a la semana. Si requería atención psiquiátrica se hace una interconsulta con el hospital Sequeiros. De hecho tuvimos situaciones donde las personas estuvieron emocionalmente desbordadas, se las contuvo, pero también tuvimos que requerir la asistencia de médicos psiquiatras que lo hicieron una vez presencial y la otra por videollamadas.

Esa fue la coordinación que hicimos, y después, cuando surgen situaciones muy desbordantes, se realiza la contención psicológica y si es necesario psiquiátrica con medicación del hospital psiquiátrico. Eso lo hemos coordinado bastante bien y tiene un buen funcionamiento. Cuando las personas son trasladadas o dadas de alta también se hace la derivación correspondiente. Lo que sí tuvimos también la mayoría son situaciones de contactos estrechos con mucha angustia por la posibilidad de estar contagiados y de contagiar a otras familias. Eso ha sido como la demanda más importante. En su momento articulamos, por ejemplo, con el Departamento de Servicio Social de la Provincia. Hubieron muchas situaciones en que tenemos que mantener cierto contacto, obviamente vía remota, videollamadas o telefónicas, para que las personas puedan seguir en contacto con sus vínculos afectivos, pero aislarlo físicamente.