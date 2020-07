Dos días de cuarentena extrema

Por Daniel Mamaní

Entre el sábado y ayer Humahuaca estuvo paralizada. El COE local dispuso cuarentena extrema a partir de los casos que se fueron conociendo la semana pasada y a partir de esto se vio en un gran porcentaje respetar las medidas. Se dispuso llegar a esa medida para paliar y constatar los contactos que dieron los casos positivos que son ciudadanos humahuaqueños.

A partir del viernes pasado luego de las 18 no debían circular lo pobladores, desde los controles se demoró a personas que incumplían las normativas como el uso del barbijo, el permiso para circular, la falta del DNI y personas en estado de ebriedad. Personal de Tránsito que trabajó en las calles de los distintos barrios informó que realizó persecuciones a automovilistas que al no cumplimentar documentación y al no tener argumento decidieron evadir los controles y hasta el abandono del vehículo.

"Le pido a la ciudadanía que tomemos conciencia, estamos en un momento crítico y vamos a cuidar la salud de nuestro pueblo, tenemos que evitar la circulación del virus en Humahuaca, y lo mejor es quedarse en casa", pidió la intendenta Karina Paniagua. El personal del área de Medio Ambiente realizó la desinfección en todos los barrios y en la localidad de Uquía, en los dos días.

A la luz de las determinaciones del COE de Humahuaca el fin de semana los operativos fueron continuos encontrando infractores a los cuales se les dio a conocer las contravenciones por violar la cuarentena. "Queremos agradecer a todas las personas que colaboraron y se quedaron en casa, vamos a seguir escuchando a nuestros vecinos, no queremos que Humahuaca aparezca en el mapa, en rojo, por eso pedimos que tomemos estas medidas, con mayor responsabilidad y cuidados", finalizó Paniagua.