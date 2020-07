El obispo pidió sentirse seguros de la Virgen de Río Blanco

Por este momento particular que se vive con la pandemia del Covid-19, en su homilía el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, encomendó a toda la provincia volver la mirada a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, y consagrar las familias, corazones y vidas a la Madre del Cielo, rezando su oración y el Ave María.

"Nos sintamos siempre seguros de su protección", remarcó el obispo, indicando que al cumplirse este año el centenario de la coronación de la santa patrona de Jujuy se iba a festejar "a lo grande. Pero Dios quiso que fuera de esta forma", apuntó.

Fernández recordó la propuesta hecha el año pasado para que en cada hogar haya un altar donde ella estuviera presente y en cada corazón pudiera tener un trono, y que se ha hecho realidad de muchas formas.

"A tu sombra nació el pueblo jujeño, eres parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Hace ya siglos que caminas junto a nosotros. Te pedimos que nos animes a dar buen ejemplo a los niños, a proponer grandes ideales a los jóvenes, a trabajar por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. A acompañar a los ancianos, aliviar el dolor de los pobres, y de los que sufren. A defender los valores cristianos en nuestras familias. A promover la justicia y la paz. Protege cada rincón de Jujuy. Y ya que eres nuestra Madre, ayúdanos a seguir tus ejemplos y tus enseñanzas. Nosotros procuraremos estar siempre junto a Ti, para que nos lleves a Jesús", subrayó Fernández.

En otra parte de su mensaje pastoral, el obispo diocesano se refirió al Evangelio leído oportunamente, del que dijo: "contiene tres divisiones. La primera de ellas, recoge una oración muy espontánea de Jesús. La segunda, es una revelación de la intimidad profunda que existe entre el Padre y el Hijo, y la tercera es la invitación de Jesús a los que somos sus discípulos, a refugiarnos en Él y aprender en su escuela", recalcó.

Sobre la primera parte señaló: "es como una oración espontánea que nace del corazón de Cristo de alabar al Padre, porque ve que su enseñanza, su mensaje es aceptado con alegría por los humildes, los sencillos, sobre aquellos que no racionalizan demasiado la fe, sino que abren su corazón a Dios. En cambio los estudiosos, los sabios, los que se creen que lo dominan y lo saben todo, lo viven como de reojo al mensaje de Jesús. Ven como una cosa más su enseñanza. En la época de Jesús, estaban también quienes lo criticaban y quienes no aceptaban su palabra. Esto coincidía con las clases más dirigentes, más encumbradas del pueblo Judío, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, los entendidos, los que hacían pasar por su cabeza todo lo que Dios es, y lo que no entraba por ahí, no lo podían aceptar. En cambio la palabra de Jesús, con sus ejemplos sencillos, con sus parábolas casi cotidianas, tomadas de escenas de la vida de los hombres, las actitudes que Jesús encarna, son captadas por el corazón del pueblo".

También solicitó volver a mirar a Jesús

Luego de explicar las otras partes de su mensaje, el obispo señaló que “es hermoso consolarnos hoy en este tiempo de pandemia que estamos viviendo con tantas carencias, con tantas necesidades, con tantos sufrimientos a nuestro alrededor, tanto temor que nos aflige, volviendo la mirada a Jesús. Volver a mirar su corazón y volver a refugiarnos y a confiar en Él. Agarrarnos fuerte de su mano para pasar este momento, a la par que con responsabilidad, cumplimos las indicaciones que se nos dan, para cuidarnos y cuidar a los demás. Jesús nos invita a experimentar esta hermosa vivencia de su amor en nuestra vida, y nos invita a encontrar la paz en Él.

Nos invita a sacarnos muchas preocupaciones, de esas que nos torturan la cabeza tantas veces y no nos dejan dormir, y qué va a pasar mañana y pasado, y al siguiente. Y qué voy a hacer con ésto, con aquello, con lo otro, y como multiplicaré los poquitos pesos que tengo para comprar aquello o lo otro, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que las cosas salgan bien, pero descansemos en Dios. Cuando nosotros dormimos, Dios no duerme; cuando nosotros descansamos en nuestra tarea cotidiana, Dios vela por nosotros. Aunque no nos demos cuenta y no tomemos conciencia de ello, segundo por segundo instante por instante de nuestra vida, Dios está pendiente de nosotros”, finalizó el padre obispo de la Diócesis de Jujuy.