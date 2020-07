Gastronómicos temen la pérdida de 6 mil empleos

Gastronómicos advierten que peligran 6 mil puestos laborales y aseguran que el 70% de los trabajadores estaban en negro y que del 30% restante son muy pocos los que están cobrando el salario mínimo que aporta el Gobierno nacional.

El freno en la economía durante la cuarentena golpea fuerte a los diferentes sectores. La gastronomía es uno de los sectores más afectados y sus trabajadores viven días de mucha incertidumbre.

En nuestra provincia son 6.000 puestos de trabajo directo que están en riesgo. Del total de los trabajadores, el 70% estaba en negro por lo que algunos están percibiendo el IFE y muchos otros no pudieron acceder al beneficio. Del 30% que está en blanco, muy pocos perciben sólo el salario mínimo que otorga el Gobierno nacional a través del ATP, porque muchas empresas no pudieron acceder a ese beneficio porque no cumplían con los requisitos. Y son muchos menos los que además de ese aporte reciben un 25% más que estaba a cargo de los empleadores según el convenio firmado por Uthgra.

El titular del gremio de los trabajadores gastronómicos de Jujuy, Juan Carlos Martínez, en diálogo con El Tribuno de Jujuy indicó que la situación que se vive es muy triste y que los trabajadores están transitando horas de mucha incertidumbre.

Martínez informó que la provincia cuenta con aproximadamente 800 empresas dedicadas al rubro gastronómico, hoteles y servicios de eventos, los cuales emplean a cerca de 6.000 trabajadores que están en riesgo en este momento debido a la paralización de la economía.

"Lamentablemente en el país y el mundo la economía está sufriendo un retroceso terrible que requiere ayuda económica urgente para los trabajadores y también para que las empresas puedan continuar tras la pandemia", dijo el gremialista.

Martínez recordó que Uthgra firmó un convenio al inicio de la cuarentena que implicaba que los trabajadores cobrarían el 75% de sus salarios hasta que se reanuden las actividades con el propósito de evitar despidos pero aseguró que pese a ello, hay muchos casos en los que se dejó a los trabajadores sin haberes. "Hubo casos de mala fe de los empresarios que dejaron de alquilar los locales y desaparecieron, ni siquiera les enviaron una carta de despido para que los trabajadores puedan cobrar el seguro de desempleo y la doble indemnización que les corresponde", dijo.

El gremialista confirmó que 40 emprendimientos ya cerraron en el norte de la provincia y que muchos hoteles sólo ocupan personal para hacer tareas de mantenimiento y serenos.

Muy complejo

"La situación es compleja, entendemos la situación de los empresarios que no están trabajando y no hay ingresos, por lo que creemos que debe haber ayuda del Estado. Ayuda que esté dirigida a los trabajadores y que les permita a la empresarios continuar tras el aislamiento.

Comentó que hoy o mañana se reunirán con las empresas para realizar una caravana u otro tipo de acción que tendrá el objeto de pedirle a las autoridades ayuda para el sector. "Creemos que la dirigencia debe estar a la altura de las circunstancias y entender que hasta que el turismo no se reactive la situación para el sector será muy difícil y muchas empresas tendrán que cerrar", finalizó.