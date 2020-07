Militante anticuarentena murió por coronavirus

Un jubilado de 74 años que participaba de las marchas anticuarentena y se movilizó hacia el Obelisco porteño en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio falleció por coronavirus el pasado 15 de junio en su departamento del barrio de Mataderos.

Se trata de Ángel José Spotorno, quien organizaba acciones callejeras políticas desde las redes sociales, ya que descreía que le pudiera pasar algo mientras estaba enfurecido contra la cuarentena.

"De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle. Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada. Era mi único primo hermano.

Teníamos muy buena relación", recordó su prima Marita Riera.

La mujer relató que "tenía un montón de nombres en Facebook y era administrador de grupos de Whatsapp diferentes", al tiempo que "lo bloqueaban a cada rato, estaba entretenido y decía que los comunistas no tenían que volver y que no quería ver una bandera roja".

Militante del PRO y con residencia en la avenida Juan Bautista Alberdi al 7000, Spotorno hablaba permanentemente de todos los temas posibles, entre ellos, sus convocatorias virtuales: cacerolazos, marchas y de política.

"Un día él me dice "fui a la concentración en el Obelisco".

Hablamos hasta la 1 de la madrugada. Le dije que no entendía por qué hacía esto, sabiendo que la mayoría de la gente cumplía la cuarentena y él no. Estaba muy enojada, al punto de decirle que si le llegaba a pasar algo, que deje una notita declarando que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva", describió Riera en declaraciones al portal Infobae. "Argentina no se rinde" y "La República nunca será roja" eran las páginas de Facebook que administraba este jubilado, quien siempre se tomó el colectivo para ir a las marchas y no evitaba el distanciamiento social recomendado.

Riera detalló que tras la última conversación pasó una semana y él la llamó para decirle "me la pesqué", en referencia al Covid-19.

Más de cincuenta detenidos en una fiesta electrónica

Más de medio centenar de personas fueron demoradas ayer al mediodía cuando participaban de una fiesta electrónica, violando los términos del distanciamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, en la zona oeste de la ciudad de Rosario. En total fueron 52 los infractores que se habían reunido en las inmediaciones de Campbell al 2.900, en el barrio Urquiza. *Tras recibirse una denuncia telefónica de vecinos al teléfono 911, efectivos de la Policía local se presentaron en el lugar y constataron la celebración que se realizaba sin autorización.

La provincia de Santa Fe se encuentra en la fase 5 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.