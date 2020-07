Omar Vilca y el desafío de sumar afiliados

El sábado por la noche quedó conformada la Asociación Civil de Preparadores Físicos del Básquet Argentino y Omar Vilca fue elegido para coordinar la región del NOA. "Es un orgullo que hayan elegido un jujeño", apuntó el profesor.

Para afiliarse a la Asociación de Preparadores Físicos de Básquet, deben ser profesores de educación física, recibidos o estudiantes.

Con la presencia de preparadores físicos de todo el país y una inscripción de 222 participantes, se cumplió con la reunión vía Zoom. Además se contó con la participación de los representantes de Atebara (Asociación de Técnicos y Entrenadores en Básquet de la República Argentina) y de la Confederación Argentina de Básquet.

"El doctor en educación física, Pablo Esper Di Cesare, me escribió para ver si me interesaba sumarme, como requisito tenía que ser profesor de educación física, el sábado hicimos una reunión vía Zoom con 150 personas de todo el país", comentó ante El Tribuno de Jujuy Omar Vilca tras ser consultado sobre los contactos y en su persona terminó recayendo la región del NOA, "se dividió al país en cinco regiones, por referencia y después de una votación me eligieron para ser delegado de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Jujuy", y agregó que "también están las otras regiones como ser Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, la región dos con Córdoba y Santa Fe, la tres con Buenos Aires y Caba, la cinco con Mendoza, San Juan y San Luis, la seis con La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego".

Para Vilca "es una manera de potenciar la preparación física, es u orgullo que me hayan tenido en cuenta".

El trabajo del entrenador jujeño será captar la mayor cantidad de preparadores físicos de la región, "ahora estoy como coordinando, organizando para hacer las reuniones, armé un grupo de WhatsApp de todos los contactos que me pasó y de esta manera iremos haciendo una reunión para definir el resto de la comisión de esta región, luego en el próximo Congreso Nacional de preparación física para básquet se presentará toda la comisión", detalló.

Así, Omar Vilca remarcó que "los que se quieren sumar se pueden comunicar conmigo al teléfono 388-4128104, el único requisito es que debe ser profesor de educación física o estudiante avanzado de la carrera de educación física, si no sos profesor serías como un adherente hasta que te recibís".

La flamante Asociación Civil de Preparadores Físicos se suma a la Cabb, "así como está Eneba, se suma esta asociación, se está haciendo la personería jurídica, es un proyecto de Pablo Espert, el otro fin de semana tenemos otra reunión a nivel nacional y allí estarán todos los preparadores físicos de la Selección Argentina, hasta el técnico Sergio Hernández, esto cubrirá desde la Liga Nacional hasta un club de barrio, será abarcativo para todos", culminó Omar Vilca.

El futuro de la Federación

Una vez que pase la problemática de la pandemia, la Federación Jujeña de Básquet deberá dar el siguiente paso. Volver a conformar autoridades como corresponde. El 26 de junio pasado se cumplieron dos años desde que se logró la intervención de una de las instituciones más importantes de la provincia. En aquel entonces, Octavio Rivas, Daniel Lamas y Bertil Kindgard, este último ya no está porque renunció el año pasado, fueron nombrados como interventores por parte de Fiscalía de Estado.

Desde ese entonces, se hizo un exhaustivo trabajo, se comenzó a reorganizar todo, tanto el aspecto institucional como deportivo de forma paralela logrando, con el impulso de institución señera, la unificación de todos los clubes de la Asociación Capitalina. Sin embargo quedó la sensación que el segundo paso se logró dar, pero falta el tercero y último, alcanzar la normalización de la Federación Jujeña, que pueda tener bien conformada la comisión directiva con un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales. La pandemia frenó todo, pero es algo que los clubes y el resto de las asociaciones esperan, como para seguir el camino de la legalidad y que comience a funcionar como una institución aparte del Estado. Seguramente los que mantienen el trabajo de interventores estarán analizando los siguientes pasos a seguir, para una vez culminado este mal momento epidemilógico, se pueda llamar a una asamblea general ordinaria. El buen funcionamiento de una institución sin dudas traerá aparejado buenos resultados deportivos para el nivel basquetbolístico.