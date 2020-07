Programa de asistencia a agricultores familiares

Agricultores familiares de la provincia de Jujuy podrán acceder a fondos para solucionar problemas fortuitos devenidos del contexto de crisis a raíz de la pandemia de Covid-19, entre ellos pérdidas por la dificultad de comercializar su producción, por un fenómeno climático, inundaciones o incendios.

Pueden gestionar el nuevo Programa de Asistencia crítica para la agricultura familiar campesina indígena que dispone de fondos.

Se trata de un nuevo programa que surgió la semana anterior y que está a cargo de la Secretaría de Agricultura Familiar con fondos propios. Busca atender las necesidades puntuales generadas en este contexto de pandemia.

"Trabajamos con una línea de financiamiento propio de la Secretaría, donde se están presentando situaciones no planificadas que a las familias ponen en riesgo la continuidad de su producción como puede ser un incendio, una inundación o el cerramiento de su municipio y no poder vender", explicó Anastasia García, referente de la Secretaría de Agricultura Familiar en Jujuy.

Explicó que en la provincia una de las problemáticas que se profundizó con la cuarentena es asegurar la comercialización de los productos de la agricultura familiar, que se han visto perjudicados lo que significa moverse en tiempos de cuarentena.

"Lo que está sucediendo en Fraile (Pintado) por ejemplo donde las familias no pueden sacar su verdura y tienen que tirar la producción. Éstas serían situaciones críticas no planificadas, que se estaría iniciando expediente para poder asistir directamente a las familias", explicó García.

Actualmente la Secretaría de Agricultura Familiar está difundiendo el programa, viendo las necesidades, tratando de que se cumpla con los papeles necesarios para que puedan acceder. Detallan que los fondos a aportar en personas físicas no podrán exceder los 100.000 pesos, y en casos de personas jurídicas no podrán acceder a un monto final que sea mayor al monto máximo de casos individuales por la cantidad de firmantes, y el límite será no mayor a 2.500.000 pesos.

Los beneficios se instrumentarán como entrega directa de aportes no reintegrables a los solicitantes; entrega directa de los insumos, estructuras y/o herramientas solicitadas; o de fondos colectivos vía personería jurídica. Está destinado a productores, que deben estar inscriptos en el Renaf, o en la organización de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Afci) se incluye asociaciones, cooperativas y comunidades indígenas con sus respectivas personerías jurídicas constituidas.

"A nivel nacional el 70% de la producción de alimentos está en manos de la agricultura familiar, campesina indígena", explicó García, mientras que en Jujuy el volumen también es significativo.

El contexto de pandemia afectó a los productores jujeños, en principio a los de la Quebrada y ahora a Perico y Fraile Pintado. Sostuvo que si bien se articuló lugares de venta de bolsones y hubo apertura de ferias, en Fraile Pintado les informan que se están desechando zapallitos ante la imposibilidad del ingreso de los intermediarios a las fincas.

Como organismo, la Secretaría de Agricultura Familiar, busca en esta gestión tratar de conseguir los recursos necesarios para asegurar la comercialización de productos, mejorar las condiciones de producción, respecto al agua, maquinarias y condiciones de trabajo; y fortalecer la permanencia de las familias en el campo.

El contacto para registrarse es el +54 9 3885 12-4811, o a los técnicos de la Secretaría de cada zona de la provincia.

Más frentes de tareas

Actualmente la Secretaría de Agricultura Familiar, que recuperó su estatus, a nivel local logró recuperar tres de los nueve vehículos con que contaba y sumado a uno que está en funcionamiento se utilizan en los distintos territorios; se incorporó dos trabajadoras despedidas, y por un convenio gremial se prevé sumar a otros que habían sido despedidos con la idea de recuperar los técnicos para Ramal y Valles que habían sido reducidos a la mitad. “Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social en los programas que tienen que ver con Manos a la obra, tratando de que salgan esos proyectos con territorios rurales”, explicó Anastasia García. Trabajan en torno a la comercialización de carne de llama y chivo, que llega de la Puna, con 4 o 5 entregas procurando mejorar la logística y otros en distribución para la venta de bolsones de verduras.

Avanzan en el Consejo Provincial

Vienen trabajando desde hace semanas a través de la creación del Consejo Provincial de Agricultura Familiar con el apoyo de organismos nacionales y organizaciones del sector. Además de coincidir en objetivos vinculados a concretar la comercialización de productos, otro eje que se viene conversando es la defensa de los territorios. “Es decir, que no se vayan las familias del campo por un tema económico, que no sean desalojados, defender los territorios que ocupan los agricultores campesinos”, precisaron. Para ello el Consejo busca aunar esfuerzos de las instituciones vinculadas Inta, Ipaf, Unju, junto a la Secretaría de Agricultura Familiar, de modo de poder agilizar y asegurar que los productos que las familias producen en el campo lleguen a la mesa de los jujeños. Actualmente la Secretaría de Agricultura Familiar, Inta y la Universidad están colaborando adquiriendo los productores y acercándolos a la exestación de ferrocarril de la capital donde se están armando bolsones de verduras para entregas domiciliarias.

Lo hacen junto al Frente Agrario Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE rural, la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), el Movimiento Campesino e Indígena Pucará, el Consejo Indígena Yankas Maki, el Movimiento Popular de la Dignidad, la Unión de Pequeños Productores Aborígenes de Jujuy y Salta y el Movimiento Nacional Campesino Indígena.